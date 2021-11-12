Для українців збільшили податок на нерухомість. Скільки доведеться заплатити за зайві метри

Розмір податку становить до 1,5% мінімалки, але місцева влада може його зменшити

Зібрані кошти від податку на квартиру потрапляють до місцевого бюджету / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 2022 року збільшився податок на квартиру. Якщо раніше доводилося платити за кожен квадратний метр, що перевищує норму, 70,8 грн, то зараз – 90 грн. Отже, за квартиру площею 100 квадратів доведеться віддати 3600 грн.

Про це йдеться у 266-й статті Податкового кодексу.

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Українцям доведеться платити не за всю площу житла, а лише за ту, що перевищує 60 квадратів для квартири та 120 квадратів для будинку.

Розмір податку становить до 1,5% мінімалки, але місцева влада може зменшити норму. Зібрані кошти від податку на квартиру потрапляють до місцевого бюджету і влада може змінювати його відсоток. У деяких регіонах, наприклад, податок із квадрата збільшили до 1%, а норму до 80 квадратних метрів. Але, згідно із законом, влада не може збільшувати податкове навантаження – лише зменшувати.

"За наявності у власності платника податків об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної або юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 гривень на рік", – йдеться у Податковому кодексі.

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Власникам квартири площею 310 квадратних метрів доведеться сплатити зайве 250 квадратів – 17,7 тис. грн. Додатково треба буде внести до бюджету 25 тисяч гривень.

Квитанції про оплату прийдуть до 1 липня. Примітно, що 2022 року потрібно буде заплатити за 2021 рік. Українець повинен сплатити податок протягом 60 днів.

Які приватні будинки в Україні різко подорожчали

За останні три місяці вартість приватних будинків у передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося у сегменті будинків площею до 150 м², що розташовані на відстані до 20 км від міста.

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"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їхньої вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується.Так, з липня до вересня кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

Раніше журналісти "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, як розділити нерухомість без заповіту.

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