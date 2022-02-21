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Мати власну чи орендувати: скільки українським заробітчанам обійдеться квартира в Польщі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 лютого, 09:34
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Розповідаємо, скільки коштує квартира в столиці Польщі
Cкільки коштує квартира в Польщі
Cкільки коштує квартира в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Купівля власної квартири вартує стільки ж грошей, скільки її оренда впродовж 23 років.

Про це свідчать дані порталу Numbeo — пише Vsetutpl.

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Так буде щонайменше доти, поки не зміниться вартість оренди нерухомості в європейських столицях. Адже орендні ставки мають тенденцію до зростання.

Квартира у польській столиці

За даними biznes.interia.pl, орендна плата за двокімнатну квартиру за межами центру Варшави становить 2,1 тис. злотих (без врахування вартості комунальних послуг). Натомість середня ціна 1 м кв в тому ж районі вартує 11,7 тисяч злотих.

Тож, упустивши додаткові витрати, можна дійти висновку: через 23 роки орендар перерахує власнику суму, еквівалентну вартості житла.

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Така ситуація також вигідна для інвесторів, оскільки потенційно означає, що вклад швидко окупиться. Протилежна ситуація може також бути вигідною для орендарів, які не мають потрібної суми для купівлі квартири чи не хочуть оформляти кредит на житло — тоді оренда є більш вигідною, ніж купівля. Це також може бути хорошою новиною для власників, адже сума, вкладена у нерухомість, може бути непоганим активом.

Скільки українцеві потрібно грошей, щоб покинути країну

В коментарі "Сьогодні" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що практика показує: кожна сімʼя повинна мати трьохмісячний запас коштів, які вона зазвичай в середньому витрачає на свої потреби.

"Скажімо, сімʼя в місяць витрачає 15 тисяч грн. Тож 45 тис. грн як мінімум повинно бути в резерві. Та й взагалі в умовах кризи потрібно накопичувати якомога більше. Намагатися погасити кредити та не брати нові", — зазначив експерт.

Натомість, зважаючи на складне геополітичне становище в країні, зберігати кошти варто в різних валютах, аби таким чином зменшити ризики.

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Раніше ми розповідали, як українці можуть "влетіти" на штрафи та отримати депортацію через нечесних роботодавців, які дурять заробітчан.

Також ми пояснювали, чому заробітчан зобов'язали сплачувати податки на зароблене за кордоном.

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