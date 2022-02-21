Иметь собственную или арендовать: во сколько украинским заробитчанам обойдется квартира в Польше

Рассказываем, сколько стоит квартира в столице Польши

Сколько стоит квартира в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Покупка собственной квартиры стоит столько же денег, сколько ее аренда в течение 23 лет.

Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo — пишет Vsetutpl.

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Так будет по меньшей мере до тех пор, пока не изменится стоимость аренды недвижимости в европейских столицах. А ведь арендные ставки имеют тенденцию к росту.

Квартира в польской столице

По данным biznes.interia.pl, арендная плата за двухкомнатную квартиру за пределами центра Варшавы — 2,1 тыс. злотых (без учета стоимости коммунальных услуг). В то же время средняя цена 1 м кв в том же районе стоит 11,7 тысячи злотых.

Поэтому, упустив дополнительные расходы, можно сделать вывод: через 23 года арендатор перечислит владельцу сумму, эквивалентную стоимости жилья.

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Такая ситуация также выгодна для инвесторов, поскольку потенциально означает, что вклад быстро окупится. Обратная ситуация может также быть выгодной для арендаторов, которые не имеют нужной суммы для покупки квартиры или не хотят оформлять кредит на жилье — тогда аренда более выгодна, чем покупка.

Это также может быть хорошей новостью и для владельцев, ведь сумма, вложенная в недвижимость, может быть хорошим активом.

Сколько украинцу нужно денег, чтобы покинуть страну

В комментарии "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что практика показывает: каждая семья должна иметь трехмесячный запас средств, которые она обычно в среднем тратит на свои нужды.

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"Скажем, семья в месяц тратит 15 тысяч грн. Так что 45 тыс. грн как минимум должно быть в резерве. Да и вообще в условиях кризиса нужно накапливать как можно больше. Пытаться погасить кредиты и не брать новые", — отметил эксперт.

В то же время, учитывая сложное геополитическое положение в стране, хранить средства следует в разных валютах, чтобы таким образом уменьшить риски.

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