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Обложили налогами: сколько заробитчане должны платить в бюджет Украины

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 февраля, 13:43
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Неуплата налогов влечет административную ответственность
Заробитчане обязаны платить налоги в государство
Заробитчане обязаны платить налоги в государство / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине заробитчан с недавнего времени обязали платить налоги на заработанное за границей. Ставка для стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом.

За данным Государственной налоговой службы Украины, за неуплату налогов заробитчанину грозит административная ответственность.

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Для того чтобы уплатить налог, работнику нужно в налоговой по месту регистрации заполнить декларацию, при условии, конечно, если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение. Если гражданин работал за границей неофициально и не имеет справки о полученных доходах, то это не освобождает его от ответственности задекларировать доходы в Украине.

Сумма налога состоит из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%.

Рассмотрим на конкретном примере: если страна, в которой работает украинец имеет налоговую ставку, например, 10%, то в Украине работник выплатит только разницу, а это — 9,5%.

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Добавляют ли стажу уплаченные налоги?

По словам начальника Главного управления ГНС в Волынской области Светланы Савчук, декларирование доходов не предусматривает права на получение страхового стажа.

Объясняется это просто: страховой стаж рассчитывается, в зависимости от уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование работодателем за наемного работника или добровольно – гражданином.

Какую сумму украинцы перевели в Украину

Украинские заробитчане в 2021 году перевели в страну 15,03 млрд. долларов, что на 25,4% больше, чем за январь-декабрь 2020 года (11,98 млрд. долларов).

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В декабре в Украину поступило 1,343 млрд долларов – на 12,6% больше, чем за этот же период прошлого года (1,193 млрд долларов). Больше переводов из-за границы было только в сентябре – 1,349 млрд долларов.

Официальными каналами было перечислено 8,14 млрд долларов (в 2020 году – 7,41 млрд долларов), а по неформальным – 6,89 млрд долларов против 4,57 млрд долларов. в 2020 году.

Напомним, упростив процедуру трудоустройства, Польша увеличила количество въездов трудовых мигрантов, в том числе и украинцев.

Раньше мы писали, почему украинская экономика оказалась в руках заробитчан.

Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, — читайте в спецтеме "Сегодня".

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