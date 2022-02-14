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Штрафы и депортация на пять лет: как подставляют украинских заробитчан в Польше

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 11:33
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Все это дело рук нечестных украинских работодателей
Обманы работодателей-украинцев в Польше стали привычным явлением
Обманы работодателей-украинцев в Польше стали привычным явлением / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы нередко попадают в коллизии, когда работодатели обманывают их, не выплачивают средства за проделанную работу и т.д. Обычно подставляют свои своих же.

Об этом "Сегодня" рассказали специалисты аналитического центра компании Gremi Personal.

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По их словам, схемы обмана экспортированы из Украины, однако их последствия плачевнее — не только невыплата зарплат, но и депортация.

Самые распространенные случаи:

  • неправильно оформленные документы;
  • зарплата в конвертах или вообще ее невыплата.

За это предусмотрены штрафы, как работодателю, так и работнику. В 2022 г. Польша еще больше усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством и зарплатами в конвертах, особенно на предприятиях, где работают иностранцы.

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Это будет одним из приоритетных направлений для польской инспекции труда.

В целом, большинство украинцев в Польше работают сейчас согласно законодательству, однако есть те, кто сознательно выбирает нелегальную работу из-за более высокой зарплаты.

Нелегальное трудоустройство чревато штрафами, депортацией и запретами въезда в Польшу сроком до 5 лет.

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Польша изменила правила

Для украинских работников в Польше с 29 января вступили в силу важные изменения.

Разрешение на работу (oświadczenie) теперь в Польше выдают на срок до 2 лет непрерывно. Так что попасть на работу в Польшу будет проще. Результаты этого нововведения должны быть заметны уже в феврале-марте.

Раньше мы рассказывали, какие условия проживания ждут украинцев по приезду в Польшу. Также недавно мы объясняли, почему заробитчан обязали платить налоги на заработанное за границей.

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