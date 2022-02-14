Штрафи та депортація на пʼять років: як підставляють українських заробітчан у Польщі

Все це справа рук нечесних українських роботодавців

Обмани робтодавців-українців у Польщі стали звичним явищем / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українці нерідко втрапляють в колізії, коли роботодавці дурять їх, не виплачують кошти за виконану працю тощо. Зазвичай підставляють свої своїх же.

Про це "Сьогодні" розповіли фахівці аналітичного центру компанії Gremi Personal.

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За їхніми словами, схеми обману експортовані з України, проте їх наслідки більш плачевні — не лише невиплата зарплат, а й депортація.

Найпоширеніші випадки:

неправильно оформлені документи;

зарплата в конвертах або взагалі її невиплата.

За це передбачені штрафи як роботодавцю, так і працівнику. 2022 року Польща ще більше посилює боротьбу з нелегальним працевлаштуванням та зарплатами в конвертах, особливо на підприємствах, де працюють іноземці.

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Це буде одним із пріоритетних напрямків для польської інспекції праці.

Загалом, більшість українців у Польщі працюють зараз згідно із законодавством, однак є ті, хто свідомо обирає нелегальну роботу через вищу зарплату.

Нелегальне працевлаштування загрожує штрафами, депортацією та заборонами в'їзду до Польщі терміном до 5 років.

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Польща змінила правила

Для українських працівників у Польщі з 29 січня набули чинності важливі зміни.

Дозвіл на роботу (oświadczenie) тепер у Польщі видають терміном до 2 років безперервно. Тож потрапити на роботу до Польщі буде простіше. Результати цього нововведення мають бути помітними вже у лютому-березні.

Раніше ми розповідали, які умови проживання чекають на українців по приїзду до Польщі. Також нещодавно ми пояснювали, чому заробітчан зобов'язали сплачувати податки на зароблене за кордоном.