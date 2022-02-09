Польша поменяла правила: как нововведение скажется на жизни заробитчан

Также мы узнали, на какие вакансии в Польше спрос меньше всего и где на самом деле не хватает рук

Для заробитчан упростили правила трудоустройства в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинских работников в Польше с 29 января в силу вступили важные изменения, поэтому теперь на работу попасть будет проще. Однако еще до вступления в силу новых правил, заинтересованность работой в Польше со стороны украинцев выросла почти на 40%.

Об этом "Сегодня" рассказала Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Что изменилось для заробитчан

Разрешение работу (oświadczenie) теперь в Польше выдают сроком до 2 лет беспрерывно. Поэтому попасть на работу в Польшу будет проще. Результаты этого нововведения должны быть заметны уже в феврале-марте, говорит Анна Джоболда.

"Антирейтинг" вакансий в Польше

Меньше всего спросом пользуются вакансии со специфическими условиями труда – на производстве, где могут быть неприятные запахи (например, заводах по изготовлению окон) или минусовая температура (предприятиях по сортировке замороженных фруктов и овощей).

"Хотя на подобных производствах по правилам безопасности работники обеспечены необходимой спецодеждой и средствами защиты и эти моменты строго контролируются и непосредственно на фабриках, и польскими контролирующими органами", – отмечает Анна Джоболда.

Также неохотно люди выбирают работу на мясных и рыбных комбинатах в цехах убоя и разделки птицы и свиней. На таких вакансиях ставки выше и можно заработать 3200-4500 злотых в месяц (22,5 – 31,7 тыс. грн). Однако в целом, работу другого рода на мясо и рыбзаводах выбирают около трети приезжающих на работу в Польшу украинцев, так как заработать можно больше и часто работников кормят бесплатно.

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Где в Польше не хватает рук

Сложно закрыть вакансии для мужчин как квалифицированных специалистов, так и на предприятия, где нужна неквалифицированная рабочая сила. Причина – мужчин в Польшу едет меньше, а работы для них много.

Например, сложно найти карщиков (водителей погрузчиков) с польскими правами, потому что их нужно получать в Польше. Однако, имея их, можно рассчитывать на зарплату выше – 3700-5000 тыс. злотых в месяц (25 – 26 тыс.грн).

Как мы писали ранее, сейчас Польша активно принимает к себе на работу украинских заробитчан. Также недавно мы объясняли, почему заробитчан обязали платить налоги на заработанное за границей.