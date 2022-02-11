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Без еды и денег. Как украинские фирмы "разводят" заробитчан в Польше

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Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 февраля, 20:08
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Некоторые из схем обмана уже стали, как говорится, традиционными
Украинские заробитане в Польше
Украинские заробитане в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Схем, где украинцы наживаются на своих же существует немало. Чаще всего в ловушки мошенников попадают украинцы, которые впервые едут на работу в Польшу.

"Сегодня" узнал, как уберечься от обмана нечестных агентств. В этом нам помогли специалисты аналитического центра компании Gremi Personal и реальный рассказ украинки, пострадавшей от действий мошенников.

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Собирают деньги и исчезают

Бывают случаи, когда мошенники представляются посредниками польских фирм. Они не показывают документы или официальные договоры, а просто собирают деньги за изготовление документов.

Впоследствии, еще на территории Украины они просто исчезают.

"Кидают" без работы и места жительства

Схема такова: украинцев нанимают на территории Украины на работу, везут в Польшу, а там "кидают" без работы и условий для прохождения 14-дневного обязательного карантина для невакцинированных.

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Сразу же появляются посредники, готовые трудоустроить растерянных людей, но на низшую оплату или тяжелые условия труда.

"Кидают" на зарплату

В некоторых агентствах обещают ставки выше рыночных на 1-2 тыс. злотых, но при этом предлагают не оформлять легально документы или предлагают другую работу. Люди, желая получать больше, соглашаются.

В результате им могут совсем не заплатить, а в самом худшем варианте – оштрафовать, депортировать и запретить въезд в ЕС.

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Была одна вакансия, а стала другая

Недобросовестные агентства по трудоустройству рекрутируют людей на одну вакансию еще в Украине, однако по приезде в Польшу говорят о том, что такой работы уже нет. Зато предлагают другую, менее привлекательную по зарплате и условиям работу.

Фиктивные агентства

В Польше создают фиктивные агентства по трудоустройству. Они дают активную рекламу в интернете о том, что компания помогает украинцам в получении освящения (Oświadczenie – это разрешение украинским гражданам работать в Польше сроком до 2 лет).

Люди платят деньги этой фирме, а в результате ее представитель исчезает или Пограничная служба Польши идентифицирует фирму как фиктивную и не пускает украинцев с такими разрешениями на территорию Польши.

Хотели на работу в Польшу, а попали в Германию

Для украинцев открывают польские визы на работу в Польшу, однако отправляют на работу в Германию или Чехию, что неправомерно.

Часто такие посредники или агентства могут не выплатить зарплату частично или в полном объеме, а при первом контроле работника могут депортировать в Украину.

История из жизни

Интересную историю "Сегодня" рассказала Виктория Лишик, член Союза журналистов Украины. В настоящее время Виктория работает и проживает в городке Голенюв в Польше. На собственном опыте она проверила, насколько много "расплодилось" таких мошеннических "контор". Одним из таких, по ее словам, является Fast Service Group.

"Они набирают через сомнительные фирмочки по трудоустройству за границей людей. Селят их в хостелы. Затем увозят на работу. Нас повезли в Осла. Богом забыто поселение. Где только канторы, Бедронка и реставрации", — говорит Виктория.

До ближайшего городка, Болеславец, добираться более 17 км, а проезд стоит 5 злотых.

"Людей набирают очень много. Потом возникают проблемы с поселением. Тех, кто имеет сертификат о прививке, сажают на обсервацию. Других — на карантин. Комнатки убогие. Новых (пр. работников) селят аж под крышей. Вай-фай никакой. Санитарные нормы также под большим вопросительным знаком", — жалуется женщина.

Поработав там, Виктория поняла, что работники там не имеют никаких прав. А один факт вообще удивляет: если людей слишком много, то часто их подставляют. Например, одной работнице, которой 50 лет, подбросили стринги, будто она их украла. За это женщине "влепили" 500 злотых штрафа.

"Ну, скажем, зачем тетушке, которой 52 года, красть стринги? Человек божится, что ему их подсунули. Но его уже ждет 500 злотых штрафа, увольнения и куча проблем", — рассказывает Виктория Лишик.

А условия проживания действительно "скотские". В период карантина к людям, отбывающим его в специально отведенных для этого комнатах, селят здоровых. А затем тест на проверки наличия вируса показывает положительный результат и человек соответственно остается сам, без денег, в изоляции.

Ища информацию о вышеупомянутой фирме мы наткнулись на большое количество и других негативных отзывов. Заметим, что их гораздо больше, чем положительных. Например, на одном из таких сайтов нам попался отзыв бывшего работника, уехавшего именно от этой "конторы".

Если вы согласны на ужасные условия проживания (хуже, чем в общежитиях Украины), то вам в Fast service. Что до? что после вам просто врут в лицо: о жилье? о зарплате и т. д... Единственная компания, что делает документы по приезде в Польшу, и ты все это время сидишь в апартаментах и "проедаешь" деньги. А за эту вакансию и так дерут немаленькие деньги", – написал бывший работник.

Как не стать жертвой мошеннических схем?

Чтобы не стать жертвой мошеннических схем, аналитический центр компании Gremi Personal рекомендует внимательно проверять информацию о компании-агентстве по трудоустройству и работодателях. Следует проверить:

  • как долго компания работает на рынке;
  • как эта компания представлена ​​в соцсетях и в интернете и какие о ней отзывы;
  • насколько разветвлена ее сеть;
  • как компания публично представлена ​​в польских и украинских СМИ;
  • как легко можно получить информацию о владельцах компании и ее структурах;
  • есть ли все необходимые лицензии компании на территории Польши.

Высокооплачиваемые вакансии в Польше

Нетрудно догадаться, что самый высокий средний уровень прибыли в сегменте информационных технологий, интернета и телекоммуникаций – 95 600 грн. Далее рейтинг наиболее прибыльных сфер выглядит следующим образом:

  • продажи – 76 100 грн;
  • производство, сельское хозяйство – 54 300 грн;
  • автомобильный бизнес – 31 200 грн;
  • управление персоналом, тренинги – 26500 грн.

Как видим, несмотря на среднюю заработную плату в 3000 долларов, в некоторых областях деятельности работники все равно получают прибыль на уровне украинского.

Раньше мы рассказывали, что ждет украинцев по приезде в Польшу.

Мы также рассказывали, что нелегальная работа в Польше считается серьезным правонарушением, поэтому наказание заробитчанина и его работодателя будут немаленькими.

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