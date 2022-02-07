"Скотское жилье" и рабство? Что на самом деле ждет украинских заробитчан в Польше

Чувствуя дефицит рабочей силы, Польша активно принимает к себе на работу украинских заробитчан, которые ищут ту же работу разными методами. Одним из таких является обращение в соответствующие агентства по трудоустройству за рубежом.
"Сегодня" пообщался с заробитчанином из Волыни и узнал о негативных сторонах "сладких" предложений агентств. В качестве вспомогательного инструмента мы использовали также отзывы на открытой площадке, где украинцы делятся своими впечатлениями от той или иной работы за границей.
Максим — заробитчанин, который уже более 5 лет ездит в Польшу. Он рассказывает, что действительно хорошую работу найти трудно, тот, кто едет впервые, вообще не должен рассчитывать на пообещавшие ему золотые горы.
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Если вы думаете, что будете долго работать на своей первой работе в Польше, то ошибаетесь. Большинство из моих знакомых бросали первую работу через два месяца работы, потому что их не устраивало практически ничего, и искали другую. Места меняли, пока не нашли то, что им нужно, и где платят нормальные деньги, – говорит Максим.
Но он не отметил момент: на практике это воплощается, когда работа неофициальная, а там, как известно, вообще никаких гарантий нет.
Агентства же предлагают официальную работу. Кто-то за вакансию просит деньги, а кто-то устраивает бесплатно с пакетом всех документов. Однако даже это не убережет от невыполненных обещаний. По словам работника Максима Гука, основными критериями, на которые часто могут жаловаться украинцы:
- условия проживания;
- заработная плата.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
"Скотские" условия в Польше
Одни агентства предоставляют всю необходимую информацию о месте проживания кандидата на ту или иную вакансию еще до его приезда на работу, а другие, как одна из Ивано-Франковских "контор", предлагает людям "скотское жилье". Об этом заявил на форуме отзывов заробитчанин. Он написал, что условия ужасающие, мужчины и женщины проживают в одной комнате, дверей нет, а кухня одна на 18 человек.
По поводу жилья здесь уверяют, что условия вполне нормальные, а на самом деле тупо отдают тебя в рабство... — написал мужчина.
Там же заробитчанка Наталья отметила, что само жилье очень грязное, а жить с вами будут человека четыре.
В комментарии "Сегодня" заробитчанин Максим Гук сказал, что условия проживания в Польше будут подобно лотерее, ведь 90% фирм экономят на вас. Да и средняя цена койко-места колеблется в пределах 350-600 злотых (с условиями не лучшими), не все агентства могут себе это позволить.
Не зарплата, а копейки
Важнейшим критерием, естественно, является заработная плата. Украинцы готовы даже платить за вакансию, если она отвечает заявленным требованиям. Однако недобросовестные агентства этим пользуются и бывает, что берут деньги за трудоустройство не только у заробитчан, но и у фирмы, которая ищет людей на работу.
Такой историей поделился на форуме Сергей. Мужчина написал, что заплатил за вакансию 150 евро, а когда приехал на место, то понял, что с оплатой его "развели" и работа оказалась "такая себе".
А потом еще узнал, что эта вакансия должна была быть бесплатной, завод этой конторе и так деньги платит за то, что они людей находят, — написал Сергей.
Своей историей поделился и Михаил об одном из кадровых агентств в Польше. Мужчина отметил, что с заработной платой его "надули".
"Предлагают работу на складе с 2000 злотых (14 тыс грн) зарплатой, когда заплатил за вакансию в 4-6 тыс. (24-42 тыс грн)", – жалуется работник.
После жалобы ему пообещали предоставить другую работу, однако в течение трех недель предложение так и не поступило.
Поэтому рекомендуем: проверяйте всю возможную информацию о той или иной компании в интернете на различных форумах, где не боты, а настоящие люди оставляют свои отзывы и описывают свою историю сотрудничества.
Налоги заробитчан
Украинских заробитчан обязали платить налоги на заработанное за границей. Ставка для стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом. За неуплату украинцам грозит административная ответственность.
Сумма налога состоит из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%.
Рассмотрим на конкретном примере: если страна, в которой работает украинец, имеет налоговую ставку, например, 10%, то в Украине работник выплатит только разницу, а это — 9,5%.
Ранее мы рассказывали историю о заробитчанине, который нашел свое пристанище в Германии, а также разбирались в вопросе, почему украинские врачи массово уезжают в Германию.