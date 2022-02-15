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Угроза близко? Сколько денег нужно украинцу, чтобы покинуть страну

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 19:10
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Для украинца с минимальной зарплатой эта сумма может оказаться неподъемной
Сколько нужно для жизни в другой стране
Сколько нужно для жизни в другой стране / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Эмиграция — шаг довольно непростой, но в современных реалиях большое количество украинцев считает его необходимым и уже, как говорится, сидит на чемоданах.

"Сегодня" расскажет вам, сколько нужно иметь при себе денег на первое время в другой стране.

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В комментарии "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что практика показывает: каждая семья должна иметь трехмесячный запас средств, которые она обычно в среднем тратит на свои нужды.

"Скажем, семья в месяц тратит 15 тысяч грн. Так что 45 тыс. грн как минимум должно быть в резерве. Да и вообще в условиях кризиса нужно накапливать как можно больше. Пытаться погасить кредиты и не брать новые", — отметил эксперт.

В то же время, учитывая сложное геополитическое положение в стране, хранить средства следует в разных валютах, чтобы таким образом уменьшить риски.

Основная часть расходов

Все мы хорошо знаем, что основная статья расходов приходится именно на жилье и питание. Возьмем, например, Польшу и ее столицу Варшаву. Согласно данным Booking, самое дешевое жилье там стоит 5111 грн (хостел) на период с 1 по 31 марта. Отдельная квартира обойдется примерно в 15-20 тыс. грн в месяц.

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По данным Госстата, 41,4% расходов украинцев приходится на продукты питания. А по данным опроса Gradus, мы готовы тратить на это не больше 200 грн в день. В самом деле цифры реальны и вам действительно платить больше не придется. Ведь стоимость продовольствия в той же Польше несколько ниже, чем в украинских супермаркетах.

Основные расходы мы назвали, ориентировочную сумму, которую брать с собой на один-два месяца (соответственно вашим расходам), посчитать легко, но не забывайте также и о мобильной связи (которая в Европе, в частности, довольно дорогая), одежде, транспорте, расходах на лекарства и т.д. Ситуации могут быть действительно непредсказуемы.

Итак, согласно вышесказанному, с трехмесячной суммой вашего привычного бюджета в кармане за границей вы точно не пропадете.

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В какой валюте хранить деньги

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов рассказал "Сегодня", что не советует скупать все доллары и евро в округе. По словам Лупоносова, доллар уже давно перестал быть той валютой, в которой нужно хранить все сбережения.

В периоды потрясений лучше покупать валюту тех стран, которые максимально далеки от зоны конфликта и не участвуют в этом, с активно развивающейся экономикой, например: швейцарские франки, японские иены или британские фунты стерлингов.

Раньше мы рассказывали, что будет с банками в случае вторжения РФ, а также писали, что Приват24 15 февраля подвергся атаке: ни приложение, ни сайт не работали.

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