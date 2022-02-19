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За порошком до Польщі? Скільки там коштує "чисте" життя

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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19 лютого, 19:05
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Порівнюємо ціни на засоби гігієни та побутової хімії в українському та польському супермаркеті однієї мережі
Скільки коштують товари особистої гігієни та побутова хімія в Польщі
Скільки коштують товари особистої гігієни та побутова хімія в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"В Польщу на закупи!" — з таким девізом багато українців, особливо із західних регіонів, їдуть до країни-сусідки. Відразу виникає питання: чому? І тут же можемо почути відповідь — там дешевше.

"Сьогодні" перевірив, чи дійсно закуплятися у Польщі дешевше, ніж в Україні, обравши деякі позиції з категорії "засоби гігієни" і "побутова хімія".

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Для порівняння ми скористалися онлайн-сервісами для покупок "Ашан Україна" та польським Auchan. Порівнювали ціни 18 лютого за встановленим НБУ курсом злотого 7,15 грн.

Пральний порошок

Ціна прального порошка Ariel за один кілограм в україні — 67,80 грн, в Польщі — 63,56 грн (8,89 зл).

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Пральний порошок в Україні та Польщі
Пральний порошок в Україні та Польщі

Засіб для миття посуду

В Україні засіб для миття посуду Fairy в Україні коштує 50,50 грн, в Польщі — 47,26 грн (6,61 зл).

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Засіб для миття в Україні та Польщі
Засіб для миття в Україні та Польщі

Туалетний папір

Ціна туалетного паперу Zewa в Україні — 15,55 грн за штуку, в Польщі — 13,65 грн (1,91 зл).

Туалетний папір в Україні та Польщі
Туалетний папір в Україні та Польщі

Паста для чищення зубів

Зубна паста Aquafresh 125 мл в Україні вартує 38.80 грн, в Польщі — 34,17 грн (4.78 зл).

Зубна паста в Україні та Польщі
Зубна паста в Україні та Польщі

Шампунь для волосся

Шампунь для волосся 400 мл коштує в Україні 64,90 грн, в Польщі — 92,80 грн (12,98 зл).

Шампунь для волосся в Україні та Польщі
Шампунь для волосся в Україні та Польщі

Як бачимо, великої різниці між цінами у нас та в сусідній Польщі немає. Але, зауважимо, що ми порівнюємо ціни лише однієї мережі. Найвигідніше закуповуватись саме під час масових акцій.

Не варто також забувати і про Tax Free, закуповуючи товари в Польщі. З його допомогою можна добряче зекономити. Наразі відсоток на продуктах становить приблизно 5-8%.

Українські супермаркети "нагинають" постачальників

На фоні постійних акцій у супермаркетах підприємства постійно скаржаться на збитковість виробництва. Торгові мережі змушують виробників погоджуватися на знижки, погрожуючи відмовою від співпраці.

За словами глави Спілки молочних підприємств України Вадима Чагаровського, якщо продукт поставляється, наприклад, на 100 грн, то мережа додає свою націнку 15%. Відповідно на полиці він уже коштує 115 грн. Але постачальник отримує оплату не 100 грн, а 70, тому що 30% він змушений віддати мережам за різні нав'язані йому види послуг.

Нагадаємо, що вартість хліба сягнула рекордного рівня за останні п'ять років. Супермаркети зараз продають 600 гр хліба майже за 26 грн, хоча місяцем раніше ціна коливалася на рівні 25,20 грн.

Раніше ми писали, що в Україні суттєво зросли ціни на гречку. Лише за останні півроку популярна крупа подорожчала на 15%, і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень.

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