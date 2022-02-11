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Шантаж і відмова від співпраці: як українські супермаркети "нагинають" постачальників

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11 лютого, 14:48
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Постачальники скаржаться на "знижковий" шантаж супермаркетів
Як українські супермаркети "заганяють" постачальників
Як українські супермаркети "заганяють" постачальників / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На фоні постійних акцій у супермаркетах підприємства постійно скаржаться на збитковість виробництва. Торгові мережі змушують виробників погоджуватися на знижки, погрожуючи відмовою від співпраці.

Про це повідомляє глава Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський в інтервʼю "Главкому".

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Він каже, що торгові мережі шантажують виробників, а ті змушені йти на постійні знижки, щоб і надалі співпрацювати один з одним.

Експерт розповідає, якщо продукт поставляється, наприклад, на 100 грн, то мережа додає свою націнку 15%. Відповідно на полиці він уже коштує 115 грн. Але постачальник отримує оплату не 100 грн, а 70, тому що 30% він змушений віддати мережам за різні нав'язані йому види послуг.

"Якщо молоко, про яке ви кажете, коштує 38 грн за упаковку, то віднімаємо 15% і отримуємо 34 грн – саме за такою ціною товар був поставлений виробником", – пояснює Чагаровський.

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Відповідно цей продукт змушені продавати за 25 грн, на кожній такі упаковці втрачається 9 грн. В додаток до всього, ціни на енергоносії в країні зростають все більше і більше.

Ціни на хліб бʼють рекорди

Вартість хліба сягнула рекордного рівня за останні п'ять років. Супермаркети зараз продають 600 гр хліба майже за 26 грн, хоча місяцем раніше ціна коливалася на рівні 25,20 грн.

Дорожче стало купувати і нарізний хліб. Зараз на таку покупку доведеться витратити 25,50 грн, а в січні ціна була 23,40 грн.

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Нагадаємо, що в Україні суттєво зросли ціни на гречку. Лише за останні півроку популярна крупа подорожчала на 15%, і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень.

Раніше ми також розповідали, до яких методів вдаються супермаркети, аби змусити нас платити та купувати більше.

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