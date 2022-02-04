Ціни на хліб в Україні б'ють рекорди: скільки зараз коштує буханець

Подорожчання продуктів в Україні продовжується

Ціни на хліб продовжують зростати / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У перші місяці 2022 року в Україні продовжується тенденція до збільшення цін на продукти. Зокрема вартість хліба досягла рекордного рівня за останні п'ять років.

Відповідні дані опублікували на сайті Мінфіну .

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Повідомляється, що зараз у супермаркетах країни купити 600 грам хліба можна майже за 26 гривень. А місяцем раніше ціна коливалася на рівні 25,20 грн.

Дорожче стало купувати і нарізний хліб. Зараз на таку покупку доведеться витратити 25,50 грн., а в січні ціна була 23,40 грн.

Яка ціна на пшеничний хліб в українських супермаркетах:

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"Novus" – 23,99 грн;

"Megamarket" – 27,90 грн.

Зазначається, що зростання цін на цей вид хліба розпочалося ще у серпні минулого року. Вже у вересні його вартість подорожчала на 45 копійок, хліб коштував 23,40 грн.

Змінюються ціни і на батон. Наприклад, середня ціна батона "Київського" зараз – 24,33 грн/500г. У січні цінник на батон становив 23,02 грн/500г. А в супермаркетах хліб продають за такими цінами:

Auchan – 24,70 грн;

Novus – 23,96 грн.

Також в Україні дорожчає житній хліб. На даний час у супермаркетах його продають по 31,45 грн. за 950г. На місяць раніше його ціна становила 30,66 грн/900.

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Рекордні ціни на гречку

Окрім хліба, в Україні суттєво виросли ціни на гречку. Загалом лише за останні півроку популярна крупа подорожчала на 15%, і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень.

Для припинення подорожчання круп, за словами директора міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, слід запроваджувати механізми державної підтримки, що дозволить відновити внутрішнє виробництво гречки.

Раніше ми розповідали, як торгові мережі піднімають ціни на хліб і чим це може закінчитися.