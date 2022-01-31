В Україні дорожчають крупи: скільки зараз коштують гречка, рис та пшоно

В Україні у перший місяць 2022 року різко зросли ціни на крупи. Наприклад, за один кілограм гречки зараз просять трохи більше 50 гривень.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Порівняно з груднем 2021 року, рис, пшоно та гречка подорожчали на 3-4 гривні.
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Скільки зараз коштують крупи:
- пшоно – 21,67 грн/кг;
- рис довгий – 41,90 грн/кг;
- рис круглий – 35,20 грн/кг;
- гречка – 50,85 грн/кг.
Подешевшав у ціні тільки пропарений рис: 35,68 грн. до 35,23 грн.
Держрегулювання цін
12 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити граничний рівень торгової надбавки на деякі види продуктів.
Згідно з ним, держрегулювання цін стосується наступних продуктів :
- цукровий пісок;
- пшеничне борошно вищого ґатунку;
- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого ґатунку);
- молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
- соняшникова олія;
- курячі яйця категорії С1;
- птиця (куряча тушка);
- вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.
Раніше ми розповідали, що підвищення цін на продукти в Україні вже торкнулося овочів із так званого "борщового набору, і писали, як українці переплачують за хліб.