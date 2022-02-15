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Загроза близько? Скільки грошей потрібно українцеві, щоб покинути країну

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 19:10
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Для українця з мінімальною зарплатою ця сумаможе виявитися непідйомною
Скільки потрібно для життя в іншій країні
Скільки потрібно для життя в іншій країні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Еміграція — крок доволі непростий, проте в сучасних реаліях велика кількість українців вважає його подекуди необхідним і вже, як кажуть, сидить на валізах.

"Сьогодні" розповість вам, скільки потрібно мати при собі грошей на перший час в іншій країні.

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В коментарі "Сьогодні" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що практика показує: кожна сімʼя повинна мати трьохмісячний запас коштів, які вона зазвичай в середньому витрачає на свої потреби.

"Скажімо, сімʼя в місяць витрачає 15 тисяч грн. Тож 45 тис. грн як мінімум повинно бути в резерві. Та й взагалі в умовах кризи потрібно накопичувати якомога більше. Намагатися погасити кредити та не брати нові", — зазначив експерт.

Натомість, зважаючи на складне геополітичне становище в країні, зберігати кошти варто в різних валютах, аби таким чином зменшити ризики.

Основна частина витрат

Всі ми добре знаємо, що основна стаття витрат припадає саме на житло та харчування. Візьмемо, до прикладу, Польщу та її столицю Варшаву. Згідно з даними Booking, найдешевше житло там коштує 5111 грн (хостел) на період з 1 по 31 березня. Окрема квартира обійдеться приблизно в 15-20 тис. грн в місяць.

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За даними Держстату, 41,4% витрат українців припадає на продукти харчування. А за даними опитування Gradus, ми готові витрачати на це не більше 200 грн в день. Насправді цифри реальні і вам дійсно платити більше не доведеться. Адже вартість харчів у тій же Польщі дещо нижча, ніж в українських супермаркетах.

Основні витрати ми назвали, орієнтовну суму, що брати з собою на один-два місяці (відповідно вашим витратам), порахувати легко, але не забуваймо також і про мобільний звʼязок (який у Європі, зокрема, доволі дорогий), одяг, транспорт, витрати на ліки тощо. Ситуації можуть бути дійсно непередбачувані.

Тож, згідно з вищесказаним, з трьохмісячною сумою вашого звичного бюджету в кишені за кордоном ви точно не пропадете.

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У якій валюті зберігати гроші

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов розповів "Сьогодні", що не радить скуповувати всі долари та євро в окрузі. За словами Лупоносова, долар уже давно перестав бути тією валютою, в якій треба зберігати всі заощадження.

У періоди потрясінь краще купувати валюту тих країн, які максимально далекі від зони конфлікту і не беруть у ньому участі, з економікою, що активно розвивається, наприклад: швейцарські франки, японські єни чи британські фунти стерлінгів.

Раніше ми розповідали, що буде з банками у разі вторгнення РФ, а також писали, що Приват24 15 лютого піддався атаці: ні додаток, ні сайт не працювали.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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