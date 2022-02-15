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Приват24 не працює — що сталося

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 17:31
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Програма не працює вже кілька годин
Приват24 не працює
Приват24 не працює / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В українців спостерігаються проблеми зі входом до Приват24. Більшість вже кілька годин не може завантажити програму. Є інформація, що це можлива атака на ПриватБанк.

Про це повідомив Олександр Дубинський у Facebook.

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Він заявив, що ПриватБанк піддається масованій ДДОС-атаці вже протягом кількох годин.

"Не працює Приват24, є проблеми з платежами. Проблеми посилюються потоком клієнтів, які намагаються зняти гроші в банкоматах та відділеннях через інформаційну істерію навколо військового вторгнення РФ", – написав він.

Додаток Приват24
Додаток Приват24 / Фото: скріншот

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У коментарях під постом українці заявляють, що додаток Ощад24 теж не працює цілий день, а також його каси, термінали та банкомати. Хтось навпаки запевняє, що все добре, в додатки одного та іншого банку заходять спокійно, без проблем.

Підозрілі смс від ПриватБанку

Українці 15 лютого почали масово отримувати повідомлення про те, що Приватбанк тимчасово припиняє роботу банкоматів. Нібито з технічних причин.

За словами спікера ПриватБанку Олега Серги, вони до підозрілих повідомлень жодного стосунку не мають — повідомляє "Главком". Він зазначив, що це елемент атаки і нічого спільного із дійсністю не має.

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"Ймовірно, це є одним з елементів інформаційної війни та нагнітання істерії", – зазначив Олег Серга.

За словами прессекретаря установи, жодних підстав для паніки поки що немає, а ПриватБанк продовжує у штатному режимі обслуговувати клієнтів.

Раніше ми писали, що з 14 лютого клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 60 років, можуть оплачувати комунальні платежі з коштів державної допомоги у касах будь-якого відділення банку.

Також ми розповідали, що Національний банк України розрахував процентні ставки за новими кредитами банків для українців у січні 2022 року.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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