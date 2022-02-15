Карта чи готівка? Як не залишитись без грошей у разі нового вторгнення РФ в Україну

Разом з експертом з'ясовуємо, в якій валюті найкраще зберігати гроші у разі широкомасштабного вторгнення

Експерт радить не купувати долари / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українців не перший тиждень лякають загрозою нового вторгнення Росії, яке переросте у повномасштабну війну.

"Сьогодні" разом з фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим розповідають, що робити з грошима в такій ситуації, і розбираються, чи варто терміново бігти в банк чи до обмінника.

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Експерт упевнений, що такий сценарій малоймовірний, оскільки жодних передумов та маркерів нового нападу найближчими днями немає.

Купувати долари?

Якщо ви все ж таки хвилюєтеся, то аналітик не радить скуповувати всі долари та євро в окрузі. За словами Лупоносова, долар уже давно перестав бути тією валютою, в якій треба зберігати всі заощадження.

У періоди потрясінь краще купувати валюту тих країн, які максимально далекі від зони конфлікту і не беруть у ньому участі, з економікою, що активно розвивається, наприклад швейцарські франки, японські єни чи британські фунти стерлінгів.

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"Долари та євро краще не купувати, тому що вони з країн потенційного конфлікту, і в цій ситуації вони в будь-якому разі будуть девальвувати", – сказав аналітик.

У вас має бути певна сума грошей у готівці, оскільки в разі масових заворушень ви не зможете зняти жодної готівки – не працюватимуть банкомати та відділення банків.

"Для людей, які хочуть спокійно пережити подібні події, я б радив би мати суму, еквівалентну річному бюджету в себе на руках", – каже експерт і зазначає: якщо такої суми немає, потрібно запастися хоча б на 3-4 місяці.

Лупоносов розповідає, що у разі масштабного воєнного конфлікту гривня буде нікому не потрібна і люди почнуть приймати тверду валюту. Експерт вважає, що Україні долари та євро більш звичні, але весь "керівний клас" вже давно перейшов на франки та фунти стерлінгів.

Закриються банківські картки

Сума готівки на руках, у будь-якій валюті, набагато важливіша за будь-які кошти на картці, оскільки у разі активних воєнних дій перше, що перестане працювати, – це банківські картки.

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"Вашою банківською карткою ви ніде не розрахуєтеся, потім вимкнуться останні банкомати", – каже експерт.

Тому тим, хто залишиться без готівки, буде непросто. Але і власники готівки під час такої кризи – це "люди підвищеного ризику".

Лупоносов розповідає, що злочинні організації мають відомості про те, що хтось знімає великі суми грошей у різних валютах.

"Люди, які професійно цим займаються, мають інформацію про те, хто і скільки зняв. І якщо ця людина залишилася в країні, вона потрапляє до групи ризику", – попереджає економіст.

Чи бігти до банку?

Звісно, у нинішній непередбачуваній ситуації можливий будь-який сценарій, але у тому, що загроза вторгнення Путіна – це просто нагнітання західних ЗМІ, експерт абсолютно впевнений.

За його словами, панічні настрої, які вже з'явилися у суспільстві, просто вбивають нашу економіку. Люди стрімголов біжать купувати долари за завищеною ціною, а також забирати з банків депозити.

Лупоносов навіть назвав це "санкціями проти України", які влаштувала інформаційна політика та паніка серед громадян.

"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі вторгнення РФ і як біржова паніка штучно піднімає курс.