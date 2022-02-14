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На ринку біржова паніка? Гривня різко обвалилася усього за пару годин

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 лютого, 09:47
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Розповідаємо, що відбувається із курсом української гривні на електронних торгах 14 лютого
/ Фото: Сьогодні

Українська гривня відкрила новий день стрімким падінням до американського долара.

Про це свідчать дані фінансової платформи Investing.com.

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Станом на 9.15 ранку 14 лютого, українська валюта торгувалася 28,64 грн щодо долара та продовжує падіння. З початку доби долар уже додав близько 6 копійок, або 2,12%.

Дані котирувань за 14 лютого
Дані котирувань за 14 лютого / Фото: Investing.com

Чому зростає долар?

Як розповів в ефірі каналу "Україна 24" інвестиційний аналітик Сергій Фурса, економічних причин для такого стрімкого зростання курсу долара – немає. Вся справа в психологічному тиску через загрозу нападу РФ, який і штовхає котирування вгору.

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Фурса зазначив, що поки що не варто купувати валюту без нагальної потреби.

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, у вівторок Мінфін проведе аукціон розміщення ОВДП, експерт очікує на низький інтерес інвесторів до цього розміщення.

Гойлов зазначає, що цього тижня, з 14 по 20 лютого, гривня продовжить слабшати і опуститься до позначки 28,15 грн, а єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності ослабне 31,85 грн.

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"Сьогодні" також писали, що буде з ринком нерухомості через зростання курсу долара та докладніше розповідали про причини девальвації гривні.

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