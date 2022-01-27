Гривня впала до рівня 2015 року: як загроза вторгнення РФ до України б'є по економіці

Експерт розповів, як Україна може поліпшити стан своєї економіки у цій ситуації

Як врятувати економіку від загрози російського вторгнення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська гривня девальвувала майже до рівня 2015 року через політичний тиск Росії та нагнітання ситуації на кордоні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив шведсько-американський політолог Андрес Аслунд.

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За його словами, економіка України надзвичайно страждає через російську загрозу та роздмухування цієї теми в ЗМІ. Окрім цього, запевняє, Аслунд, уповільнився розвиток світової економіки.

Для того щоб виправити ситуацію, вважає експерт, необхідно виконати умови Міжнародного валютного фонду, а також Світового банку, ЄБРР, ЄС та США, щоб отримати від них якомога більше коштів.

Що буде з ГТС України у разі вторгнення?

Колишній міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що у разі раптового припинення транзиту з РФ деякі українські міста можуть одразу залишитись без газопостачання.

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Таким чином Оржель відповів на прогноз агентства Reuters про те, що у разі широкомасштабного вторгнення газу українцям вистачить лише на тиждень.

Ексміністр не підтвердив такий прогноз, але запевнив, що проблема є і вона досить комплексна. Найгіршим поворотом може стати те, що Україна не зможе забезпечити блакитним паливом південь і схід.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом долара у випадку широкомасштабної війни, та розповідали, як Україна може стати каталізатором падіння світової економіки.