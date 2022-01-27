Гривня упала до уровня 2015 года: как угроза вторжения РФ в Украину бьет по экономике

Эксперт рассказал, как Украина может улучшить состояние своей экономики в этой ситуации

Как спасти экономику от угрозы российского вторжения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская гривня девальвировала почти до уровня 2015 года из-за политического давления России и нагнетания ситуации на границе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил шведско-американский политолог Андрес Аслунд.

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По его словам, экономика Украины очень страдает из-за российской угрозы и раздувания этой темы в СМИ. Кроме этого, уверяет Аслунд, замедлилось развитие мировой экономики.

Для того чтобы исправить ситуацию, считает эксперт, необходимо выполнить условия Международного валютного фонда, а также Всемирного банка, ЕБРР, ЕС и США, чтобы получить от них как можно больше средств.

Что будет с ГТС Украины в случае вторжения?

Бывший министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в случае внезапного прекращения транзита из РФ некоторые украинские города могут сразу остаться без газоснабжения.

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Таким образом, Оржель ответил на прогноз агентства Reuters о том, что в случае широкомасштабного вторжения газа украинцам хватит только на неделю.

Экс-министр не подтвердил такой прогноз, но заверил, что проблема есть и достаточно комплексная. Худшим поворотом может стать то, что Украина не сможет обеспечить голубым топливом юг и восток.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом доллара в случае широкомасштабной войны, и рассказывали, как Украина может стать катализатором падения мировой экономики.