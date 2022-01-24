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Некоторые украинцы могут остаться без газа: что будет с ГТС в случае вторжения РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 18:46
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Рассказываем, какие проблемы могут быть у украинцев в случае резкого прекращения транзита газа из России
Что будет с украинской ГТС в случае вторжения РФ
Что будет с украинской ГТС в случае вторжения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в энергетике будет становиться все более критической в случае широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил бывший министр энергетики Алексей Оржель.

Так Оржель прокомментировал данные британского информационного агентства Reuters о том, что Украине запасов газа хватит максимум в неделю, если Россия все же снова нападет.

Он не дал такого прогноза, однако подчеркнул, что проблема все же есть и она достаточно комплексная.

"По определенным точкам сети у нас будет большая проблема, поскольку мы не сможем обеспечить прокачку наших потребителей и обеспечить их газо- и теплоснабжением".

По словам Оржеля, эта проблема известна еще с 2019 года, когда выяснилось, что после остановки транзита некоторые города сразу остаются без газоснабжения.

"Второй момент – это наше состояние газохранилищ и тот уровень давления, который мы можем обеспечить. На сегодняшний день у нас уже довольно низкие показатели наличия природного газа в газохранилищах", – сказал экс-министр.

Худшим для украинской системы является то, что россияне могут отключить транзит и Украина не сможет обеспечить газом Юг и Восток.

Для того чтобы не допустить такой сценарий правительству, нужно уделить много внимания режимам работы газотранспортной системы и присмотреться к замещению газа электрической энергией.

Объемы газа в украинских ПХГ

По состоянию на 22 января украинские ПХГ заполнены голубым топливом на 38,8%. Запасы газа составляют 12,04 млрд. кубометров, а общая емкость хранилищ – 31 млрд. куб. м.

Заполнение хранилищ не производится с 4 октября, с того момента идет только отбор. Однако в "Нафтогазе" уверяют, что Украине хватит собственных запасов для комфортного прохождения отопительного сезона.

"Сегодня" также писали, какая ситуация с ценами на газ в Европе и рассказывали, когда ждать конца энергокризиса.

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