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Деякі українці можуть залишитись без газу: що буде з ГТС у разі вторгнення РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 18:46
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Розповідаємо, які проблеми можуть бути в українців у разі різкого припинення транзиту газу з Росії
Що буде з українською ГТС у разі вторгнення РФ
Що буде з українською ГТС у разі вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація в енергетиці ставатиме дедалі критичнішою у разі широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це у ефірі каналу "Україна 24" заявив колишній міністр енергетики Олексій Оржель.

Так Оржель прокоментував дані британської інформаційної агенції Reuters про те, що Україні запасів газу вистачить максимум на тиждень, якщо Росія все ж знову нападе.

Він не дав такого прогнозу, однак наголосив, що проблема все ж таки є і вона є досить комплексною.

"По певним точкам мережі у нас буде велика проблема, оскільки ми не зможемо забезпечити прокачування наших споживачів і забезпечити їх газо і теплопостачанням".

За словами Оржеля, ця проблема відома ще з 2019 року, коли з’ясувалося, що після зупинки транзиту деякі міста одразу залишаються без газопостачання.

"Другий момент – це наш стан газосховищ і той рівень тиску, який ми можемо забезпечити. На сьогодні в нас вже досить низькі показники наявності природного газу в газосховищах", – сказав екс-міністр.

Найгіршим для української системи є те, що росіяни можуть відключити транзит і Україна не зможе забезпечити газом Південь і Схід.

Для того, щоб не допустити такий сценарій уряду потрібно приділити багато уваги режимам роботи газотранспортної системи і придивитися до заміщення газу електричною енергією.

Обсяги газу в українських ПСГ

Станом на 22 січня українські ПСГ заповнені блакитним паливом на 38,8%. Запаси газу становлять 12,04 млрд. кубометрів, а загальна місткість сховищ – 31 млрд. куб. м.

Заповнення сховищ не відбувається з 4 жовтня, з того моменту йде лише відбір. Однак у "Нафтогазі" запевняють, що Україні вистачить власних запасів для комфортного проходження опалювального сезону.

"Сьогодні" також писали, яка ситуація із цінами на газ у Європі та розповідали, коли чекати кінця енергокризи.

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