Українці почали отримувати "подвійні" платіжки за газ – кому доведеться платити більше

Згідно з чинним законодавством, постачальники можуть додати деяким українцям ще один показник

Які цифри отримають у платіжках українці / Фото: Колаж: Сьогодні

Постачальники газу в Україні можуть стягувати із споживачів абонентську плату за опалення, окрім основного платежу за газ.

Про це говориться у законах "Про житлово-комунальні послуги" та "Про комерційний облік комунальних послуг".

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Раніше ця норма діяла лише в Києві, однак у січні оновлені платіжки почали отримувати і мешканці інших міст, наприклад, Тернополя.

У Тернопільській міськраді пояснюють, що гроші з абонплати будуть витрачені на обслуговування лічильників та тепломереж.

Сума абонплати у платіжці розраховується за певною формулою, яку запровадив Кабмін: 2*ПМ*2,58*0,15*К, де:

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ПМ – це прожитковий мінімум;

– це прожитковий мінімум; 2,58 – це середня кількість людина у сім'ї;

– це середня кількість людина у сім'ї; 0,15 – це середня частка витрат на комунальні послуги від загального доходу;

– це середня частка витрат на комунальні послуги від загального доходу; К – коефіцієнт, для опалення та води – 0,019, для сміття – 0,009.

Це означає, що граничний розмір абонентської плати підвищуватиметься пропорційно до збільшення прожиткового мінімуму.

Тарифи на газ

1 травня в Україні переглянуть тарифи на блакитне паливо, оскільки саме цього дня закінчується строк дії зафіксованих тарифів на рік.

Ціна газу для українців багато в чому залежатиме від ситуації на біржових ринках Європи. За словами голови "Нафтогазу" Юрія Вітренко, до кінця квітня очікується зниження цін, але точно сказати нічого не можна.

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"Сьогодні" також писали, які комунальні послуги найбільше подорожчають у 2022 році, і розповідали, як заощадити на опаленні.