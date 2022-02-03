Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Обклали податками: скільки заробітчани повинні сплачувати до бюджету України

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 13:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Несплата податків тягне за собою адміністративну відповідальність
Заробітчани зобовʼязані сплачувати податки в державу
Заробітчани зобовʼязані сплачувати податки в державу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні заробітчан з недавнього часу зобовʼязали сплачувати податки на зароблене за кордоном. Ставка для тих країн, з якими підписано міждержавну угоду, становить різницю між 19,5% і місцевим податком.

За даними Державної податкової служби України, за несплату податків заробітчанину загрожує адміністративна відповідальність.

Реклама

Для того, щоб сплатити податок, заробітчанину потрібно в податковій за місцем реєстрації заповнити декларацію, за умови, звісно, якщо українець працює в країні, з якою підписано спеціальну угоду. Якщо ж громадянин працював за кордоном неофіційно та не має довідки про отримані доходи, то це не звільняє його від відповідальності задекларувати доходи в Україні.

Сума податку складається з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Розглянемо на конкретному прикладі: якщо країна, в якій працює українець має податкову ставку, приміром, 10%, то в Україні заробітчанин сплатить тільки різницю, а це — 9,5%.

Реклама

Чи додають стажу сплачені податки?

За словами начальника Головного управління ДПС у Волинській області Світлани Савчук, декларування доходів не передбачає права на отримання страхового стажу.

Пояснюється це просто: страховий стаж розраховується, залежно від сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працедавцем за найманого працівника або ж добровільно – громадянином.

Яку суму заробітчани перевели в Україну

Українські заробітчани 2021 року перевели в країну 15,03 млрд. доларів, що на 25,4% більше, ніж за січень-грудень 2020 року (11,98 млрд. доларів).

Реклама

У грудні в Україну надійшло 1,343 млрд. доларів – на 12,6% більше, ніж за цей же період минулого року (1,193 млрд. доларів). Більше переказів з-за кордону було лише у вересні – 1,349 млрд доларів.

Офіційними каналами було перераховано 8,14 млрд доларів (у 2020 році – 7,41 млрд доларів), а по неформальних – 6,89 млрд доларів проти 4,57 млрд дол. у 2020 році.

Нагадаємо, спростивши процедуру працевлаштування, Польща збільшила кількість вʼїздів трудових мігрантів, зокрема і українців.

Раніше ми писали, чому українська економіка опинилася в руках заробітчан.

Все про податки і про те, куди йдуть наші гроші, — читайте в спецтемі "Сьогодні".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Співзасновник "Цитрусу" заявив про загрозу дефолту – що буде з магазинами Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Обклали податками: скільки заробітчани повинні сплачувати до бюджету України Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Використав менше, а заплатив більше: як українцям рахують ціну у платіжках за газ Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36406.54

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2598.19

Litecoin (LTC)

106.42

Ripple (XRP)

0.59

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,79
19,01
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти