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Дешево і невибагливо: за скільки можна зняти квартиру в Болгарії

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 12:42
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Розповідаємо, за скільки і з якими умовами можна орендувати квартиру в Болгарії
Пропозицій із орендою квартир у Болгарії небагато
Пропозицій із орендою квартир у Болгарії небагато / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні, розв'зану Російською Федерацією, багато наших громадян змушені виїжджати за кордон. Там їм потрібно знайти житло, і прозиції є досить різні. Ми вже писали, скільки заплатитите за оренду житла в Польщі біля кордону з Україною.

А ось скільки коштує оренда квартир у Болгарії? "Сьогодні" переглянули доступні варіанти.

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Ціни на оренду квартир не дуже відрізняються

Перша і найновіша пропозиція коштує 153 євро (4 949 грн). Це однокімнатна квартира на першому поверсі площею 35 м кв. Вона знаходиться у місті Варна на березі Чорного моря. Разом із житлом пропонується окремий двір для відпочинку. Однак людям із домашніми тваринами оренда цього житла недоступна.

За таку ж саму ціну під оренду здається квартира ближче до центру країни у місті Казанлик. Вона має 60 м кв., і розташована на третьому поверсі.

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За 256 євро (8 280 грн) можна орендувати квартиру у місті Русе, на півночі країни біля кордону з Румунією. Житло має площу 50 м кв., повністю умебльоване. Пропозиція не поширюється на людей з домашніми тваринами.

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Найдорожчий варіант пропонують у столиці Болгарії Софії. Це однокімнатна квартира на 46 м кв. Щоб її орендувати на місяць, доведеться заплатити 358 євро (11 580 грн).

Загалом пропозицій небагато, ціни на них коливаються від 100 євро (3 234 грн) до 200 євро (6 469 грн).

Часто замість квартир у Болгарії пропонують орендувати окремі кімнати. Їхні ціни зазвичай коливаються в районі 10 євро за добу (323 грн).

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Львові

Раніше "Сьогодні" розповідали, скільки хочуть за оренду однокімнатної квартири у Львові.

Загалом ціни на таке житло у Львові різні. Знайти варіанти можна як за 5000 грн, так і за 22 000 грн. Детально про ціни та умови у цих квартирах ми розповідали у цьому матеріалі.

Також ми писали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни та за скільки здати в оренду.

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