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Візьмуть як за п'ятьох: скільки хочуть за однокімнатну квартиру у Львові

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 квітня, 18:55
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Розповідаємо, у скільки сьогодні обійдеться оренда однокімнатної квартири у місті Львів
Ціни на оренду житла по Україні відрізняються
Ціни на оренду житла по Україні відрізняються / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у деяких містах знизились ціни на житло. Це відбулося з початку воєнного стану в Україну. Проте деяких міст така тенденція не стосується. По всій країні ціни на різні варіанти житла відрізняються.

"Сьогодні" переглянули найсвіжіші оголошення та з'ясували, скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Львові.

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Скільки доведеться заплатити

Отже, перший варіант, який трапився, квартира у Галицькому районі Львова загальною площею 49 м кв. у новобудові за 19 145 грн на місяць. Власники зазначають, що у житлі є всі необхідні меблі та техніка, зокрема двоспальне ліжко, кондиціонер. Умова – орендувати квартиру можна на термін від 6 місяців.

У тому ж районі міста є ще один варіант однокімнатної квартири, проте більш ніж у половину дешевше. Це житло площею 12 м кв. також забезпечене меблями й побутовою технікою. Ціна оренди – 7 500 грн.

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За ще меншу ціну 6 000 грнможна зняти квартиру площею 25 м кв. У ній також є все необхідне для життя, проте оренда доступна лише місцевим.

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Кілька варіантів є за 15 000 грн. Вони знаходяться у різних районах, мають різну площу 50 та 40 м кв. Одну з них можна орендувати лише якщо ви не маєте з собою тварин.

Загалом ціни на однокімнатні квартири у Львові різні. Знайти варіанти можна як за 5 000 грн, так і за 22 000 грн.

Найдорожча пропозиція коштує 45 000 грн. За таку ціну пропонують однокімнатну квартиру у Львові біля оперного театру площею 50 м кв. У ній є все необхідне для життя.

Скільки коштує оренда будинку на Закарпатті

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший варіант для оренди будинку у цьому регіоні коштує 1 000 грн. Інші варіанти лише зростають в ціні. Переглянути їх та порівняти ціни можна у нашому матеріалі.

Також ми писали, скільки доведеться віддати за те, щоб прилаштувати своє авто в західних областях країни. Ціни на оренду найдешевших гаражів у Волинській, Львівській та Закарпатській областях починаються від 500 грн.

Крім того, ми розповідали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни, та за скільки здати в оренду.

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