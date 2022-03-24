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Продати за будь-яку ціну: в Ірпені масово збувають квартири попри заборону

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24 березня, 16:55
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Розповідаємо, за скільки власники квартир у Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни
Люди в Ірпені намагаються спродати квартири
Люди в Ірпені намагаються спродати квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Місто Ірпінь в Київській області з початку війни потерпає від обстрілів та руйнувань з боку російських окупантів. Однак люди все ще намагаються продати там житло. В інтернеті можна побачити десятки оголошень про терміновий продаж нерухомості.

"Сьогодні" дослідили, за скільки люди готові продати житло попри заборону продажу нерухомості на час воєнних дій, а також небезпеку в місті.

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Чи можна продати квартиру під час війни

З початку воєнних дій в Україні припинив роботу Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Це означає, що ні продавці, ні покупці не можуть укладати правочини з купівлі/продажу об'єктів нерухомого майна.

Теоретично продати житло можна, однак це може обернутися проблемами. Така операція під час війни не підкріплена юридично, а тому створює ризики як для покупців, так і продавців житла.

За скільки продають квартири в Ірпені

Попри ускладнену ситуацію на OLX є купа нових оголошень про продаж квартир в цьому місті. Багато з них мають позначки "терміново" та мають надзвичайно привабливі описи.

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Усі ці оголошення з'явилися вже після 24 лютого – дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Отже, ціни на квартири в Ірпені досить різні. Наприклад, 20 березня було опубліковано оголошення з підписом "Терміново. Зниження ціни". Власники пропонують однокімнатну квартиру площею 36,4 м кв. на 5 поверсі. За неї вони просять 39 900 доларів (1 173 951 грн).

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Кількома днями раніше було ще декілька повідомлень про "шикарні квартири" з "терміновим продажем" та "акцією".

Одну з них – однокімнатну на 35 м кв. поруч з усією інфраструктурою – продають за 35 000 доларів (1 029 781 грн).

Другу, чотирикімнатну з панорамними вікнами площею 84 м кв., також поруч з магазинами, кафе, освітніми закладами та зупинками для транспорту, продають за 49 800 доларів (1 465 232 грн). А до цього пропонують іще й акцію: розстрочку на 24 місяці. І якщо одразу внести 50% від суми, то залишок можна буде доплатити без урахування здорожчання.

Оголошень про квартири в Ірпені із підписами "готові на торг", "великі знижки", "акція" тощо ще дуже багато.

Завищені ціни на житло

Після початку війни на західну Україну ринув потік переселенців з регіонів, де ведуться активні бойові дії та відповідно – з'явився ажіотажний попит на житло.

Цим вирішили скористатися недобросовісні люди і багато хто завищив ціни на оренду житла в кілька разів, а подекуди навіть влаштовували аукціони перед переселенцями "хто дасть більше".

У зв'язку з цим місцева влада пообіцяла відключати такі квартири від усіх комунікацій і навіть пригрозила приватизацією.

Держава ж пообіцяла влаштувати масові податкові рейди та обкласти штрафами всіх неплатників податків.

Читайте також наш матеріал про те, скільки коштує оренда гаражів на західній Україні та скільки коштує оренда комерційної нерухомості у Києві.

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