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На лінії вогню: за скільки в Ірпені намагаються здати житло в оренду

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 13:55
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Розповідаємо, за скільки люди пропонують орендувати житло в місті Ірпінь, яке потерпає від обстрілів окупантів
Люди здають в оренду квартири з-під обстрілів
Люди здають в оренду квартири з-під обстрілів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після бойових дій багато будинків у місті Ірпінь у Київській області стоять зруйновані. Деякі люди евакуюються, проте дехто відмовляється виїжджати. Попри складну ситуацію жителі навіть здають квартири в оренду.

"Сьогодні" розібралися, скільки коштує таке житло.

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Різниця між цінами незначна

Найдешевший варіант станом на 29 березня коштує 7000 грн на місяць. Квартира однокімнатна, має 38 кв. м, укомплектована меблями і технікою. До Києва, як стверджують власники, можна доїхати за 20 хв.

За таку ж ціну пропонують ще одну однокімнатну квартиру на 34 кв. м.

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На 500 грн дорожче, за 7500 грн на місяць, можна розглянути аж чотири варіанти квартир. Усі вони однокімнатні, найбільша з них має площу 50 кв. м. За неї, наприклад, власники просять ціну за аренду +оплату комунальних послуг.

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Далі йде багато варіантів за 8000 грн, та за 8500 грн. Серед них переважно однокімнатні квартири, проте є і двокімнатні. Однак ціна за двокімнатні все ж наближається до 9000 грн на місяць.

Є житло, яке пропонують для людей з тваринами та дітьми. Така однокімната квартира на місяць коштуватиме 9500 грн.

Найдорожчий варіант, який вдалося знайти, коштує 41 391 грн. Це чотирикімнатна квартира, з двома санвузлами, спальнею, спортзалом, чотирма балконами та гостьовою кімнатою. За додаткову оплату пропонують ще й підземний паркінг.

Де в Україні стрімко дешевшає оренда житла

"Сьогодні" вже писали, що з початку воєнного стану в Україні ціни на житло знизились у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві та Одесі.

Як пояснили фахівці, у містах, де немає видимих або масштабних руйнувань і немає масового відтоку громадян, вартість оренди в найбільш затребуваному сегменті 1,2-кімнатних квартир площею до 50 кв. м, переважно в кварталах радянської забудови, знизилася в межах 30-50%.

Також ми розповідали, за скільки власники квартир у Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни.

Читайте також, скільки коштує оренда гаражів у західній Україні та скільки коштує оренда комерційної нерухомості у Києві.

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