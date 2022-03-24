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Здають за копійки? Скільки коштує оренда комерційної нерухомості у Києві

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 15:32
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Розповідаємо, як справи з цінами на оренду комерційної нерухомісті у столиці під час війни
Що відбувається на ринку оренди комерційної нерухомості
Що відбувається на ринку оренди комерційної нерухомості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна серйозно змінила ринок нерухомості та її оренди. Найдорожчими та затребуваними стали квартири не у Києві, а на західній Україні.

"Сьогодні" розбираються, яка ситуація з орендою комерційної нерухомості в Києві.

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В останніх оголошеннях на сайті OLX помітно, що багато власників здають елітні приміщення в самому серці столиці без відсотків. Ймовірно, відсутністю відсотків намагаються залучити додаткових клієнтів.

Кількість оголошень – величезна. Оренда в центрі, як і раніше, дуже дорога, а ось інші ціни на оренду досить прийнятні, а іноді навіть занижені.

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Наприклад, двоповерхове приміщення більш ніж на 100 кв. метрів у Солом'янському районі здають за 25 тис. грн.

Дешево здають приміщення для конференцій та інших заходів подобово та погодинно. Є пропозиції за 150-200 грн у більш віддалених районах, а за 2900 грн на місяць можна зняти цілий бокс.

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Варто зазначити, що ціни в різних районах кардинально відрізняються і є безліч пропозицій з абсолютно нереальною вартістю. Наприклад, в оголошенні про оренду приміщення на Подолі вказана ціна 250 грн, скоріше за все, щоб людина зателефонувала за оголошенням.

Ми рекомендуємо обережно ставитися до таких оголошень, а також до всіх, де занадто занижена вартість – можна нарватися на шахраїв, яких не бентежить війна в країні.

Сформувати загальну картину дуже складно, оскільки ціни на комерційну нерухомість коливаються від 5 тис. грн до 200 та більше.

Загалом можна відзначити, що зараз у Києві можна знайти комерційну нерухомість за досить вигідними цінами, але залежність ціни від району нікуди не поділася.

Завищені ціни на житло

Після початку війни на західну Україну ринув потік переселенців з регіонів, де ведуться активні бойові дії та відповідно – з'явився ажіотажний попит на житло.

Цим вирішили скористатися недобросовісні люди і багато хто завищив ціни на оренду житла в кілька разів, а подекуди навіть влаштовували аукціони перед переселенцями. "хто дасть більше".

У зв'язку з цим місцева влада пообіцяла відключати такі квартири від усіх комунікацій і навіть пригрозила приватизацією.

Держава ж пообіцяла влаштувати масові податкові рейди та обкласти штрафами всіх неплатників податків.

"Сьогодні" також писали, як держава допомагатиме українським біженцям і переселенцям, і розповідали, скільки коштує оренда житла у Польщі.

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