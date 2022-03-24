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До нитки обдирають переселенців: в Україні вигадали спосіб боротьби з цінами на оренду

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24 березня, 13:15
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Розповідаємо, як в Україні боротимуться із необґрунтованим завищенням цін на оренду
Що робитимуть із нечесними орендодавцями
Що робитимуть із нечесними орендодавцями / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українці продовжують стикатися з проблемою завищених цін на оренду нерухомості у безпечних регіонах країни.

Про це ріелтори та прості переселенці розповіли "Мінфін".

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Киянка Оксана Мельник розповіла, що її сім'я поїхала з Києва 14 березня і було вирішено їхати до Києва Чернівці.

"Знайти тут квартиру виявилося дуже складно. В результаті зняли однокімнатну хрущовку з дірявими вікнами практично без меблів та посуду. Сплатили 11,5 тис. грн. за місяць. Сусіди потім сказали, що цю квартиру раніше здавали менш як за 4 тис. грн", – розповідає жінка.

А ось тернопільський агент з нерухомості Ірина каже, що ціни на квартири сильно підвищує не так багато власників, але все ж таки ціна зростає через підвищений попит.

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Ситуація з підвищенням цін спостерігається у всіх західних областях, а мер Львова Андрій Садовий розповів, що були випадки, коли за однушку просили 80 тис. грн. на місяць.

А дехто розповідає, що власники житла влаштовують справжні аукціони перед потенційними орендарями – "хто дасть більше".

Як каратимуть?

Наживатися під час війни та людському горі – недопустимо, тому місцева влада вирішила боротися з цим ганебним явищем.

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Багато представників влади неодноразово порівнювали необґрунтоване завищення цін на житло з мародерством, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.

На жаль, це швидше психологічний прийом, але держава все ж таки вигадала більш дієві методи.

"Ми проведемо рейд, дізнаємося, яка сума оренди, чи укладено договір і чи сплачується податок", – каже мер Тернополя Сергій Надал.

Тобто тих, хто збирається здерти з українців потрійну ціну на житло, перевірять та можуть притягти до відповідальності за несплату податків. Це серйозна загроза, оскільки левова частка ринку оренди перебувала у тіні до війни.

Якщо податківці виявлять цей факт, порушнику, який не хотів віддавати належне до бюджету, загрожує кримінальне переслідування.

А стаття 212 ККУ передбачає за таке правопорушення накладення штрафу у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис грн до 170 тис грн).

Дії місцевої влади

Місцева влада обіцяє самостійно карати мародерів.

"У вас раптово зникне вода, перестане працювати каналізація і за вашим житлом я обов'язково зроблю подання на військове командування з вилучення. Не чиніть так", – сказав мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Андрій Садовий теж виступив за те, щоб забирати у нечесних орендодавців квартири на користь держави. Він також попередив, що всю інформацію передають у військову адміністрацію.

І це вже не порожні "лякалки", оскільки в країні діє воєнний стан, який і дозволяє примусово відчужувати майно.

Однак і тут є загвіздка, згідно із законом, власник майна, що відчужується, в праві вимагати за нього компенсацію.

"Сьогодні" також писали, як держава допомагатиме українським біженцям і переселенцям і розповідали, скільки коштує оренда житла у Польщі.

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