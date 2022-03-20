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Наживаються на переселенцях? Скільки коштує орендувати житло в Польщі біля кордону з Україною

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20 березня, 17:50
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Розповідаємо, які ціни на житло встановили поляки у прикордонних районах
Скільки коштує оренда квартир у Польщі
Скільки коштує оренда квартир у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, що евакуюються за кордон через бойові дії, найчастіше обирають Польщу. У найбільших містах для переселенців пропонують досить дорогу оренду житла, яка, наприклад, у столиці Варшаві коливається від 14 до 17 тис. грн на місяць.

А скільки коштує оренда у містах, близьких до кордону України? "Сьогодні" розібралися, які ціни на житло пропонують там.

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Підкарпатське воєводство

У Підкарпатському воєводстві, яке межує з українською Львівською областю, пропозицій не так вже й багато, і всі вони мають досить різну ціну. Найдешевша однокімнатна квартира коштує 650 злотих (4 477 грн) на місяць, плюс оплата комунальних послуг. Вона знаходиться у місті Ясло.

Далі часто зустрічаються квартири за 800 злотих (5 510 грн). За таку ціну пропонують двокімнатну квартиру в Лежайську, трикімнатну у місті Ропчице та однокімнатну в Коросно.

Двокімнатну квартиру після капітального ремонту за 1000 злотих (6 887 грн) можна найняти в селі Риботичі.

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А от двокімнатну квартиру у новобудові в місті Ряшів можна взяти за 1400 злотих (9 643 грн) на місяць включно з комунальними послугами.

Найдорожчу у цьому воєводстві квартиру ми знайшли також у місті Ряшів. Вона трикімнатна, збудована у 2020 році та коштує 2 500 злотих (17 219 грн) на місяць.

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Інші міста

У місті Замостя Люблінського воєводства, що також межує з Україною, є одна пропозиція за 1500 злотих (10 331 грн) на місяць без урахування комунальних послуг. Вона двокімнатна, також пропозиція включає підземний гараж для авто.

Місто Холм є одним із ключових пунктів, куди курсують евакуаційні поїзди з України. Ціни на житло тут також досить лояльні. Серед пропозицій в інтернеті можна знайти квартиру за 700-1000 злотих (орієнтовно 5-7 тис. грн) в місяць.

Раніше ми вже писали, що ціни у Варшаві досить високі, в середньому за пристойну однокімнатну квартиру просять 2-2,5 тис. злотих на місяць (орієнтовно 14-17 тис. грн).

У менших містах ціни в кілька разів дешевші. За ті ж 2,5 тис. злотих можна зняти 2-кімнатну квартиру. Однокімнатні "кавалерки" можна знайти за 1-1,5 тис. злотих (7-10 тис. грн).

Паркування авто у Польщі

Також ми писали, скільки коштуватиме паркування авто в Польщі.

Через великий наплив українців адміністрації кількох польських міст дозволили безкоштовно паркувати автомобілі громадянам України.

Одне з таких міст – Краків. Мер Кракова підписав розпорядження, яке дозволяє громадянам України отримати тимчасовий безкоштовний абонемент на паркування авто в місцях, де за це зазвичай потрібно платити.

Також безкоштовну парковку для українців дозволили у Познані та Любліні.

А щоб залишити авто на парковці у місті Вроцлаві, потрібно заплатити за такими тарифами:

  • 3 злотих (20,66 грн) за першу годину паркування;
  • 3,10 злотих (21,35 грн) за 2 годину паркування;
  • 3,30 злотих (22,73 грн) за третю годину паркування;
  • 3,00 злотих за 4-ту та кожну наступну годину паркування.

Читайте також про те, як перевезти авто в інше місто по Україні та скільки це коштує.

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