Заплати ще й за гараж: скільки коштує приміщення для авто на західній Україні

Розповідаємо, скільки доведеться заплатити за оренду гаража, якщо ви приїхали у західні регіони на власному автомобілі

Ціни на оренду гаража у різних регіонах відрізняються / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку бойових дій в Україні багато людей переїхали з гарячих точок на захід країни. Уже зараз відомо про деякі проблеми з цінами на оренду житла та інших послуг, адже вони зросли.

А що відбувається з цінами на оренду гаражів? "Сьогодні" розібралися, за скільки водії можуть прилаштувати своє авто.

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Івано-Франківська область

Найдорожча пропозиція, яку нам вдалося знайти у цій області – гараж на 20 м кв. за 3 223 грн на місяць. Він розташований у самому Івано-Франківську.

У цьому ж місті також на 20 м кв. є гараж за 2 500 грн. Найдешевший варіант в Івано-Франківську – знайти гаражні бокси за 80 грн/м.

У інших містах області ціни стартують від 500 грн на місяць до 3 000 грн.

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Волинська область

ТОП оголошення у цій категорії у місті Луцьк пропонує гараж на 18 м кв. зі свіжим ремонтом за 1 500 грн на місяць. Також у місті пропонують бокси. Оренда гаража TIR коштує 5 865 грн, а маленького гаража – 2 932 грн.

Найдешевший гараж у Луцьку коштує 500 грн на місяць. Загалом по області ціни коливаються від 800 грн до 5 000 грн.

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Львівська область

Тут ціни стартують від 500 грн на місяць за оренду гаража в центрі Дрогобича. А найдорожчі пропозиції сягають 6 000 грн.

Дорожчі варіанти – саме у Львові. Наприклад, оренда гаража на 3 автомобілі площею 50 м кв. коштуватиме 6 000 грн. Інша пропозиція – гараж на 2 авто площею 27,6 м кв. за 3 000 грн.

Закарпатська область

У Мукачевому ви можете орендувати гараж за 16 116 грн на місяць, який має площу 140 м кв.

За приміщення площею 25 м кв. треба віддати 2 933 грн в Ужгороді. Найдешевший варіант у цьому місті – 650 грн на 18 м кв. Це загалом найдешевший приклад у області.

Скільки коштуватиме паркування авто в Польщі

"Сьогодні" розписали, які польські міста пропонують українцям безкоштовну парковку. А також, які існують сервіси для оренди транспорту і скільки це коштує.

Через великий наплив біженців адміністрації кількох польських міст дозволили безкоштовно паркувати автомобілі громадянам України.

Одне з таких міст – Краків. Мер Кракова підписав розпорядження, яке дозволяє громадянам України отримати тимчасовий безкоштовний абонемент на паркування авто в місцях, де за це зазвичай потрібно платити.

Також безкоштовну парковку для українців дозволили у Познані та Любліні.

Читайте і про те, скільки коштує орендувати житло в Польщі та як в Україні боротимуться із необґрунтованим завищенням цін на оренду.