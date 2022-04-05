Дешево и неприхотливо: за сколько можно снять квартиру в Болгарии

Рассказываем, за сколько и с какими условиями можно снять квартиру в Болгарии

Предложений с арендой квартир в Болгарии немного / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, многие наши граждане вынуждены выезжать за границу. Там им нужно найти жилье, и предложения есть довольно разные. Мы уже писали, во сколько обойдется арендовать жилье в Польше у границы с Украиной.

А вот сколько стоит аренда квартир в Болгарии? "Сегодня" просмотрели доступные варианты.

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Цены на аренду квартир не очень отличаются

Первое и новейшее предложение стоит 153 евро (4 949 грн). Это однокомнатная квартира на первом этаже площадью 35 м кв. Она находится в городе Варна на берегу Черного моря. Вместе с жильем предлагается отдельный двор для отдыха. Однако людям с домашними животными аренда этого жилья недоступна.

За такую же цену в аренду сдается квартира ближе к центру страны в городе Казанлык. Она имеет 60 м кв. и расположена на третьем этаже.

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За 256 евро (8 280 грн) можно арендовать квартиру в городе Русе, на севере страны у границы с Румынией. Жилье имеет площадь 50 м кв., полностью меблировано. Предложение не распространяется на людей с животными.

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Самый дорогой вариант предлагают в столице Болгарии – Софии. Это однокомнатная квартира на 46 м кв. Чтобы ее арендовать на месяц, придется заплатить 358 евро (11 580 грн).

В общем, предложений немного, цены на них колеблются от 100 евро (3 234 грн) до 200 евро (6 469 грн).

Часто вместо квартир в Болгарии предлагается арендовать отдельные комнаты. Их цены обычно колеблются в районе 10 евро в сутки (323 грн).

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры во Львове

Ранее "Сегодня" рассказывали, сколько хотят за аренду однокомнатной квартиры во Львове.

В общем, цены на такое жилье во Львове разные. Найти варианты можно как за 5000 грн, так и за 22 000 грн. Подробно о ценах и условиях в этих квартирах мы рассказывали в этом материале.

Также мы писали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны и за сколько сдать в аренду.