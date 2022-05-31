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Буде великий обвал цін? Що станеться з вартістю нерухомості в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 12:36
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Ескперт розповів, в яких містах України варто чекати зменшення цін на оренду нерухомості, а в яких, навпаки, збільшення
Що буде з цінами на оренду
Що буде з цінами на оренду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уже зараз можна стверджувати, що до кінця 2022 року ринок нерухомості не відновиться до показників, які були до початку повномасштабної війни з російським агресором. Однак потроху компанії оживають і невеликі зрушення таки є.

Але що буде з цінами? Про них у матеріалі "Фокусу" розповів Юрій Хапко, керівний партнер TOTUM LF та адвокат.

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У різних містах ситуація відрізнятиметься

Станом на травень у Києві та навколо нього поодинокі компанії відновлюють будівельні проєкти та роботи. Трохи жвавіший процес у західних регіонах країни, зокрема у Львові. Однак все ще через невизначеність люди не готові інвестувати в проєкти, які добудують щонайменше за пів року.

У Одесі через постійні обстріли РФ цей ринок взагалі став. Однак не зупинялися роботи з будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.

Тому, зважаючи на ці всі чинники, експерт каже, що у Києві падіння цін на нерухомість можна очікувати щонайменше на 30-40%.

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"Особливо це стосується недорогих сегментів, які купували з метою подальшої здачі їх в оренду. Навіть зараз, коли столиця вже начебто "оживає", порожніми залишаються понад 40% таких квартир, а ціни на оренду впали більш ніж наполовину", – пояснив Хапко.

Щодо Одеси, то ситуація буде схожою, але все може поліпшитись перед курортним сезоном 2023 року.

"А ось у Львівському регіоні, як і на всьому західному напрямку, ще в січні та лютому ціни на орендну нерухомість зросли на 20%. Якщо бойові дії затягнуться довше вересня, то ціни там зростуть щонайменше ще на 20-30%", – додав експерт.

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Хапко зазначив, що робити прогнози щодо ринку торговельної нерухомості зараз складно, а от ціни на оренду офісних площ відновляться лише наполовину.

Де в Україні найвищі ціни на оренду квартир

Раніше "Сьогодні" писали, що в Ужгородській області ціни підскочили на 225%. Це найбільше зростання вартості оренди житла у травні порівняно із жовтнем 2021 року.

Далі за здорожчанням іде Чернівецька область, де ціни на оренду збільшились на 156%. А от найбільше падіння цін на оренду по Україні відбулося у Києві – вартість зменшилась на 11%. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.

Ми також писали, що у березні 2022 року попит на подобову оренду житла став рекордним, вп'ятнадцятеро більшим, ніж торік. Читайте, де і за скільки можна зняти житло на добу.

"Сьогодні" розповідали і про те, скільки коштує купити нову квартиру на Закарпатті, та які ціни на нерухомість на первинному ринку на Буковині.

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