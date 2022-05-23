Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Дива не буде? Що чекає ціни на квартири у Києві найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 14:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів, що зараз відбувається із ринком нерухомості в Україні
Ціни на нерухомість у Києві не впадуть кардинально
Ціни на нерухомість у Києві не впадуть кардинально / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ніякого дива із цінами на квартири в Києві не буде і чекати пропозицій за 20-30 тисяч доларів не варто.

Про це заявив маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський в інтерв’ю dev.ua.

Реклама

За його словами, інфраструктура міста ще не повністю відновилась, але до столиці вже повертаються люди.

"50% від довоєнного ринка — це кількість людей, що шукають житло. Ціна на оренду в середньому на ринку впала на 38% в гривні", – розповідає експерт.

Однак ніякого дива на ринку продажу не буде, і квартири в столиці не стануть за ціною такими ж, як у регіонах.

Реклама

Суділковський каже, що Київ відстає від західних регіонів по темпам відновлення. У Львові, наприклад, вже 79% новобудов продовжили будівництво, а у столиці лише 17%.

Після війни до столиці активно потягнуться люди, адже тут найбільше роботи та можливостей для тих, хто втратив житло в інших регіонах. Так уже було у 2014 році, коли багато жителів окупованого Донбасу почали будувати нове життя на підконтрольній Україні території.

Відповідно, десь восени у Києві відбудеться "бум" на квартири.

Реклама

Як змінились ціни з початку війни?

За даними аналітиків OLX, з початку війни в Україні подорожчали квартири у новобудовах.

Наприклад у Львові, усі типи житла подорожчали ще до початку воєнного стану і зростання продовжилось і після вторгнення Росії.

З лютого середня ціна піднялась на 3-5%, найбільше це помітно по двокімнатних і трьохкімнатних квартирах.

У Києві дещо здешевшали квадратні метри в житловому фонді від 2011 року, а от новобудови навпаки, взяли курс на зростання.

Про динаміку цін у Дніпрі та інші деталі, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше також писали, скільки коштує квартира у новобудові Німеччини і розповідали, які ціни на таку нерухомість у Польщі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30499.08

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2070.31

Litecoin (LTC)

73.55

Ripple (XRP)

0.43

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти