Квартири на Закарпатті активно продають: за скільки можна купити житло в Ужгороді

Розповідаємо про актуальні ціни на квартири в новобудовах Ужгорода й довколишніх міст

В Ужгороді та інших містах Закарпатської області активно проадають квартири в новобудовах / Фото: Getty Images, lun.ua, Колаж: Сьогодні

Війна змусила мільйони українців покинути власні домівки та шукати прихистку в інших областях. Декому вже й повертатися немає куди, бо загарбники знищили житло, відтак актуальним є питання купівлі нових квартир.

Редакція "Сьогодні" промоніторила сайт сервісу з пошуку нерухомості ЛУН і пропонує дізнатися, які ціни на квартири в новобудовах Закарпатської області.

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Скільки коштує купити квартиру в Ужгороді

На вулиці Легоцького в Ужгороді будують житловий комплекс із 6 будинків на 9 поверхів кожен. Частину споруд планують завершити до кінця 2022 року, решта має з’явитися упродовж 2023 та 2024 років. Загалом у ЖК має бути 486 квартир: однокімнатні площею до 40 кв.м оцінюють від 719 тис. грн, а двокімнатні площею до 64 кв.м – від 1,17 млн грн.

Купити квартиру в Ужгороді / Фото: lun.ua

Трисекційний будинок комфорт-класу зводять на вулиці Гагаріна. Він матиме 9 поверхів та 223 квартири. Ввести в експлуатацію його планують у третьому кварталі 2024 року, але житло уже в продажу. Однокімнатки площею до 45 кв.м коштують від 511 тис. грн, двокімнатки площею до 67 кв.м – від 774 тис. грн, а трикімнатки площею до 80 кв.м – від 1,32 млн грн.

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Купити квартиру в Ужгороді / Фото: lun.ua

Чотирисекційний будинок преміум-класу на 8-10 поверхів будують на Слов'янській набережній. Дві секції в новобудові мають закінчити до кінця 2023 року. Ціни на однокімнатні квартири площею до 46 кв.м стартують від 1,14 млн грн, на двокімнатні площею до 80 кв.м – від 2,34 млн грн, а на трикімнатні площею до 94 кв.м – від 3,27 млн грн.

Купити квартиру в Ужгороді / Фото: lun.ua

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Житловий комплекс на вул. Гленца складатиметься з 5 новобудов на 5, 7, 9 і 10 поверхів. Помешкання комфорт-класу можна купити за цінами від 947 тис. грн (однокімнатки площею 50 кв.м), від 1,33 млн грн (двокімнатки площею 80 кв.м) та від 1,92 млн грн (трикімнатки площею 90 кв.м). Ввести всі будинки в експлуатацію планують до кінця 2023 року.

Купити квартиру в Ужгороді / Фото: lun.ua

Триває зведення новобудов на вул. Капушанській в Ужгороді. Загалом передбачено 4 будинки комфорт-класу на 7 поверхів кожен. Здати їх мають в четвертому кварталі 2023 року. Вартість однокімнатного житла площею до 55 кв.м стартує від 662 тис. грн, двокімнатного площею до 69 кв.м – від 987 тис. грн.

Купити квартиру в Ужгороді / Фото: lun.ua

Квартири на Закарпатті

Активно забудовують і Закарпатську область, зокрема купити квартиру можна в новобудові в селі Минай, що в передмісті Ужгорода. На вул. Волошина триває будівництво житлового комплексу з 6 будинків комфорт-класу на 5-6 поверхів кожен. Продають квартири: однокімнатні (до 45 кв.м) – від 1,04 млн грн, двокімнатні (до 75 кв.м) – від 1,47 млн грн, трикімнатні (до 97 кв.м) – від 2,34 млн грн.

Купити квартиру в Минаї / Фото: lun.ua

У Сваляві на Фізкультурній зводять новий будинок преміум-класу на 5 секцій та 8 поверхів. Кожна секція розрахована на 39 квартир. Перші секції мають здати в експлуатацію наприкінці 2022 – на початку 2023 року. Ціни на однокімнатки площею до 40 кв.м стартують від 818 тис. грн, двокімнатки площею до 72 кв.м оцінюють від 1,4 млн грн, а трикімнатки площею до 84 кв.м – від 1,51 млн грн.

Купити квартиру в Сваляві / Фото: lun.ua

Упродовж літа 2022 року планують добудувати житло в Тячеві на вул. Пушкіна. Трисекційний будинок на 7 поверхів міститиме 125 квартир. Однокімнатні помешкання матимуть площу до 44 кв.м та ціну від 869 тис. грн, двокімнатні – площу до 74 кв.м і ціну від 1,86 млн грн, а трикімнатні – площу до 120 кв.м і ціну від 2,49 млн грн.

Купити квартиру в Тячеві / Фото: lun.ua

До початку опалювального сезону мають ввести в експлуатацію апарт-комплекс в Поляні на вул. Курортній. Двосекційний будинок розрахований на 7 поверхів та 91 квартиру. Житло з однією кімнатою в новобудові матиме площу до 40 кв.м і коштуватиме від 934 тис. грн, з двома кімнатами – площу до 62 кв.м і коштуватиме від 1,94 млн грн, а з трьома кімнатами – площу до 92 кв.м і коштуватиме від 3,02 млн грн.

Купити квартиру в Поляні / Фото: lun.ua

Раніше "Сьогодні" писали, за скільки збувають нерухомість у новобудовах Львова та області. Дізнайтеся також, чи варто здійснювати купівлю-продаж квартир під час війни.