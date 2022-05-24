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Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 18:32
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Коротко про останні тенденції на ринку нерухомості та ціни на оренду житла
Коротко про те, де найбільше підскочили ціни на оренду житла під час війни
Коротко про те, де найбільше підскочили ціни на оренду житла під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На заході України за останні пів року істотно зросла вартість оренди квартир.

Такими є дані дослідження ринку від ресурсу Flatfy за жовтень 2021-го – травень 2022 року.

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Де орендувати квартири стало дорожче?

Порівняно із жовтнем, у травні найбільше зростання вартості оренди житла зафіксували на Закарпатті – в Ужгородській області ціни підскочили на 225%. На другому місці Чернівецька область, де винаймати квартири стало дорожче на 156%.

У трійці лідерів опинилась також Івано-Франківська область, де ціни на оренду квартир підскочили на 128%. Високий ціновий показник (+96%) і у Львівській області, де житло винаймати завжди було дорогувато.

Значно зросла (+88%) вартість оренди в Черкаській області. Досить великі суми доведеться заплатити за квартиру в Тернопільській (+81%) та Вінницькій (+55%) областях.

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Де цінові стрибки незначні або пішли в мінус?

Незначний стрибок цін на оренду квартир помітний у Хмельницькій (+46%), Запорізькій (+41%), Рівненській (+35%) та Дніпропетровській (+34%) областях. Порівняно невеликі націнки виставили власники нерухомості на Волині (+20%), у Сумській (+15%), Чернігівській (+10%), Полтавській (+5%) та Кіровоградській (+5%) областях.

У Житомирі та Харкові вартість оренди не змінилася. В інших областях, де нещодавно були чи тривають бойові дії, ціни навіть стали нижчими за довоєнні.

Зокрема, у Києві та області орендувати квартири стало на 11% дешевше. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.

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Вартість житла під оренду
Вартість житла під оренду

Хто може не платити за оренду?

Під час війни держава намагається підтримати бізнес, наскільки це можливо. Тому в травні деяким фізичним особам та ФОПам скасували орендну плату.

Деяких українців звільнили від орендної плати до 30 вересня або до кінця 2022 року. Мовиться про тих, хто має договори оренди державного і комунального майна, які були чинними на 24 лютого. Це такі орендарі:

  • фізичні особи та ФОПи, яки призвали чи взяли на військову службу після оголошення воєнного стану;
  • особи, що використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, де в умовах воєнного стану припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, утримувачем яких є Міністерство юстиції України;
  • особи, які використовують державне майно на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Києва;
  • особи, які використовують комунальну нерухомість у закладах культури та освіти, якщо об'єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.

Раніше "Сьогодні" розповідали, скільки коштує купити нову квартиру на Закарпатті та які ціни на нерухомість на первинному ринку на Буковині.

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