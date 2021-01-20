Українцям готують нові тарифи на газ: коли їх чекати

В Україні навесні або влітку 2021 році введуть річні, але при цьому ринкові тарифи на газ. Тому міністерства енергетики, розвитку економіки, соціальної політики, а також профільна Нацкомісія з енергетики і Антимонопольний комітет вже отримали доручення від Кабінету міністрів.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 січня.

Відомства повинні до кінця січня розробити "довгострокові інструменти", що допоможуть збалансувати український ринок газу.

Читайте також: Зеленський доручив перевірити платіжки на газ і опалення для українців

В тренді Курс долара майже завмер, євро підріс в ціні

"Все газопостачальні компанії вже цієї весни або влітку повинні представити людям свої річні продукти", – сказав Шмигаль.

Реклама

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за кубометр. Така гранична ціна вводиться з 1 лютого і буде діяти максимум до 31 березня (якщо карантин не закінчиться раніше, що малоймовірно). Шмигаль вже пояснював, що це рішення не тягне за собою відмову України від розвитку ринку газу.

Крім того, в Україні також урізали тарифи на розподіл газу. Таке рішення прийняла НКРЕКП після консультацій з урядом і депутатами Верховної Ради.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама