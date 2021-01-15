Українцям пообіцяли нові тарифи на газ: річні, але ринкові

Впровадження 2020 року в Україні ринку природного газу дало можливість отримувати справедливу ринкову ціну без корупційної складової, будь-яких маніпуляцій, встановлення тарифів невідомо від якої бази.

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Про це прем'єр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Ця ринкова ціна влітку була дуже низькою. Багато хто скористався цим, уклали відповідні договори на річні постачання газу. Хтось уклав їх по 4,7 грн, хтось – по 6,7 грн. Але сьогодні, на жаль, через сезонний фактор ціна на ринках, на біржах зростає. Вона росте і для споживачів. Ми були змушені виходити і звертатися до людей з тим, що уряд буде обмежувати зростання такої ціни. Це таке верхнє обмеження", – пояснив глава українського уряду.

За його словами, зараз Кабмін працює над тим, щоб підготувати річний продукт для українців.

"Не щомісячний – коли ціна кожного місяця може зростати і падати, а річний продукт, коли ціна буде фіксованою на рік. Але в будь-якому разі вона буде ринковою. Ми не відійдемо від ринкового регулювання. Це насправді вигідно для людей, і багато хто це вже відчув", – резюмував Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що в Україні зменшать тариф на транспортування газу. Тим самим буде знижено остаточну ціну газу для споживача.

Також повідомлялося, що в планах Кабміну – тимчасово ввести з 1 лютого держрегулювання ціни на газ як товар і встановити її на рівні 6,99 грн за кубометр. У фактичний тариф на газ, як відомо, входять і ціна, і плата за транспортування.

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