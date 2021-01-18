В Україні знизили ціну на газ для населення

Гранична ціна на газ для населення в Україні встановлена на рівні 6,99 грн за 1 куб. м. Цінове обмеження вводиться з 1 лютого на період карантину, але не довше, ніж до кінця опалювального сезону – 31 березня включно.

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Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 18 січня.

За підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, це дозволить знизити суми в платіжках за газ в середньому на 30%, а для деяких споживачів – до 40%. Тобто середня платіжка буде меншою приблизно на 500 гривень. Крім того, незахищені категорії населення продовжать отримувати субсидії.

У разі, якщо постачальник відмовиться подавати газ за 6,99 грн, його клієнти автоматично перейдуть до постачальника останньої надії. Таким постачальником затверджений "Нафтогаз", він погодився продавати паливо за 6,99 грн.

У Кабінеті міністрів наполягають, що рішення встановити граничну ціну на газ – не відмова від вільного ринку газу, а лише тимчасовий захід.

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А ось врегулювати питання тарифу на транспортування (окрема платіжка) Кабінет міністрів самостійно не може – для цього потрібно рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Раніше представники НКРЕКП вже обговорювали зниження ціни на транспортування газу з народними депутатами і чиновниками з уряду. Передбачається, що граничний тариф буде встановлено на рівні не вище 1,79 грн за кубометр на місяць.

Також в Україні почалася перевірка облгазів із космічними тарифами.

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Нагадаємо, тарифи вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його доставки призвело до протестів. За останні півроку – з серпня-2020 по січень-2021 ціна на газ підвищилася більш ніж удвічі – від 3,24 грн/м3 до 7,22 грн/м3 (за цінами "Нафтогазу").

У підсумку в січні 2021 р. кінцева ціна на газ для населення без урахування вартості доставки перевищила 7-8 грн/куб. м і стала найвищою серед сусідніх країн. Додатково з 1 січня 2021 року НКРЕКП майже вдвічі підвищила плату за доставку газу, яку починаючи з 2020 року населення оплачувало окремо від ціни газу. В результаті кінцевий тариф в січні 2021 р. перевищив 10 грн, що стало рекордом за всю історію України.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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