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Украинцам готовят новые тарифы на газ: когда их ждать

20 января, 12:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Разработать план изменений планируют уже в ближайшие недели

В Украине весной или летом 2021 году введут годовые, но при этом рыночные тарифы на газ. Поэтому министерства энергетики, развития экономики, социальной политики, а также профильная нацкомиссия по энергетике и Антимонопольный комитет уже получили поручения от Кабинета министров.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 января.

Ведомства должны до конца января разработать "долгосрочные инструменты", которые помогут сбалансировать украинский рынок газа.

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"Все газоснабжающие компании уже этой весной или летом должны представить людям свои годовые продукты", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее Кабинет министров снизил цену на газ для населения до 6,99 грн за кубометр. Такая предельная цена вводится с 1 февраля и будет действовать максимум до 31 марта (если карантин не закончится раньше, что маловероятно). Шмыгаль уже объяснял, что это решение не означает отказа Украины от развития рынка газа.

Кроме того, в Украине также урезали тарифы на распределение газа. Такое решение приняла НКРЭКУ после консультаций с правительством и депутатами Верховной Рады.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ тарифы цена на газ НКРЭКУ тариф на газ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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