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Зеленський доручив перевірити платіжки на газ і опалення для українців

19 січня, 20:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава держави хоче почути пояснення, звідки взялися захмарні тарифи на опалення і побутовий газ

Президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку провести повний аудит тарифів у Києві та усіх областях України, зіставити ціноутворення і отримати роз’яснення від керівників на місцях щодо завищених тарифів і тарифної політики.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Це було зроблено після заяв про формування тарифів на рівні міст і сіл, а також спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості, сказано у повідомленні.

Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

На Банковій нагадали, що якість управлінської роботи на місцях вимірюється не листуванням і згадками у ЗМІ, а конкретними цифрами в платіжках.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про зниження ціни газу для населення до 6,99 грн за кубометр, завдяки чому платіжки українців зменшаться на 500 грн.

Також нагадаємо, сайт "Сьогодні" підготував покрокову інструкцію, як змінити постачальника природного газу.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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перевірка опалення комунальні послуги ЖКП Володимир Зеленський ціна на газ ціноутворення тариф на газ Кирило Тимошенко

Джерело: Сьогодні

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