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В Україні урізали тарифи на розподіл газу

19 січня, 11:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Розцінки змінили для 14 "найдорожчих" облгазів

Профільна Нацкомісія обмежила тарифи на розподіл газу в Україні. Граничний рівень встановили на позначці 1,79 гривні за 1 куб. м на місяць. Це другий крок, що зроблений для зниження тарифів на газ для населення. Першим стало обмеження відпускної ціни на газ.

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Важливо, що підвищувати тариф тим, у кого він був нижче 1,79 грн, не будуть.

Відповідну постанову прийняла НКРЕКП на засіданні 19 січня.

Йдеться про перегляд тарифів "Лубнигазу", "Гадячгазу", "Закарпатгазу" і ще 11 компаній. Зниження тарифу цих компаній приводить до того, що вартість розподілу газу по всій Україні не перевищуватиме граничний рівень.

Найбільше тарифи знизили для компаній "Газовик" (майже на 30%) і "Лубнигаз" (-27%).

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Як пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, граничний тариф на рівні 1,79 грн не означає, що він буде однаковий для всіх.

"НКРЕКП визначила найвищу межу тарифу, однак для десятків компаній ця сума буде нижче", – запевнив Шмигаль.

Крім того, в майбутньому в Україні змінять правила, щоб зменшити розрив у тарифах між різними газорозподільними компаніями (облгазами, міськгазами). Найближчим часом до Верховної Ради внесуть відповідний законопроєкт, анонсував Шмигаль.

Також Шмигаль пояснював, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.

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Тоді споживачі зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки платитимуть. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижче, але при цьому вона буде передбачуваною, зазначав прем'єр.

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ціни газ тарифи облгаз ціна на газ НКРЕКП розподіл тариф на газ

Джерело: Сьогодні

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