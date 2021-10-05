Субсидії на комуналку. Кого можуть позбавити допомоги від держави

У Мінсоцполітики нагадали на що можна витратити гроші, які влада надає українцям для допомоги на оплату комунальних послуг

Сім'я втрачає право на субсидії, якщо серед членів родини є особа, яка має заборгованість по сплаті аліментів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Мінсоцполітики нагадали українцям, хто не зможе в цьому році отримати субсидії на що можна витратити фінансову допомогу від держави.

Хто не отримає субсидію?

Призначаючи субсидію, тепер перевіряють дані з Єдиного реєстру боржників. сім'я втрачає право на субсидії, якщо серед членів родини є особа, яка має заборгованість по сплаті аліментів. Допомоги від держави не буде якщо заборгованість більше трьох місяців, то субсидії не буде. У той же час, є винятки. Ними є боржники, які мають довідку від лікаря про алкогольну або наркотичну залежність.

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Субсидій, також, не позбавлять тих, кого відсторонили від роботи через забезечення виконавчого провадження, або які перебувають під домашнім арештом.

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На що можна витратити гроші?

На даний момент держава відшкодовує витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Туди ж входять внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (лічильників), абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг в багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами.

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Гроші можна направити на оплату:

послуг з управління багатоквартирним будинком;

послуг з постачання та розподілу природного газу;

поставки і розподіл електричної енергії;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання, водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг в багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ, житлово-будівельний (житловий) кооператив, і витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

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заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсидіантів.