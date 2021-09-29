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У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії на комуналку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 11:15
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Якщо тарифи на комунальні послуги будуть і далі рости, то і розмір субсидії збільшитися
Українцям автоматично переглядають субсидії
Українцям автоматично переглядають субсидії / Фото: Колаж: Сьогодні

Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в новому опалювальному сезоні складе близько 2 тисяч гривень.

Про це під час пресконференції повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебная.

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"Ми проаналізували, як змінилося споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей, і за результатами аналізу очікуємо, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тис. грн", – сказала міністр.

За її словами, якщо тарифи на комунальні послуги будуть і далі рости, то і розмір субсидії збільшитися. Його переглянуть автоматично.

"Якщо споживач не отримував субсидій, але в результаті підвищення тарифів йому знадобилася така допомога, то він може звернутися за нею в будь-який час, і такій людині субсидію призначать в той же місяць", – підкреслила Лазебна.

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Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

  • заяву про призначення і надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
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Раніше ми повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простішими перевірки субсидіантів.

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