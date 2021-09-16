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Субсидії на комуналку. Скільки Кабмін виділив на соцпідтримку українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
16 вересня, 06:00
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Витрати на соцзабезпечення пропонується передбачити в розмірі 320,1 млрд грн
У держбюджеті на 2021 рік на субсидії передбачені 35,2 мільярда гривень, а в 2022 році ще більше
У держбюджеті на 2021 рік на субсидії передбачені 35,2 мільярда гривень, а в 2022 році ще більше / Фото: Колаж: Сьогодні

У проекті Держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" в ході урядового засідання.

"В опалювальному сезоні 2021-2022 роках у повному обсязі буде забезпечено фінансування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги", – сказав він.

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За його словами, витрати на соціальне забезпечення пропонується передбачити в розмірі 320,1 млрд грн. З них 200,6 млрд грн направлять на пенсії.

У бюджеті буде прописано

  • зростання зарплати лікарів в 1,6 раза;
  • 100% черги ветеранів АТО повинні бути забезпечені житлом;
  • для студентів: 2 тис. грн мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;
  • виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;
  • в 1,9 раза більше ресурсів на цифровізацію;
  • підготовка до Всеукраїнського перепису населення;
  • на 30% зростання видатків на інклюзивну освіту;
  • зниження дефіциту до 3,5% ВВП.

Раніше Марченко заявляв, що в держбюджеті на 2021 рік на субсидії передбачено 35,2 мільярда гривень. Станом на 4 серпня направлено 31,4 мільярда гривень (88,5% від річного плану).

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Нагадаємо, вже восени 2021 року може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсідіантів.

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