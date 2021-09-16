Субсидії на комуналку. Скільки Кабмін виділив на соцпідтримку українців

У проекті Держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" в ході урядового засідання.
"В опалювальному сезоні 2021-2022 роках у повному обсязі буде забезпечено фінансування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги", – сказав він.
За його словами, витрати на соціальне забезпечення пропонується передбачити в розмірі 320,1 млрд грн. З них 200,6 млрд грн направлять на пенсії.
У бюджеті буде прописано
- зростання зарплати лікарів в 1,6 раза;
- 100% черги ветеранів АТО повинні бути забезпечені житлом;
- для студентів: 2 тис. грн мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;
- виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;
- в 1,9 раза більше ресурсів на цифровізацію;
- підготовка до Всеукраїнського перепису населення;
- на 30% зростання видатків на інклюзивну освіту;
- зниження дефіциту до 3,5% ВВП.
Раніше Марченко заявляв, що в держбюджеті на 2021 рік на субсидії передбачено 35,2 мільярда гривень. Станом на 4 серпня направлено 31,4 мільярда гривень (88,5% від річного плану).
Нагадаємо, вже восени 2021 року може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсідіантів.