Бюджет-2022: скільки закладуть на Пенсійний фонд в Україні

На доплати військовим пенсіонерам виділять 10,6 млрд грн в 2021 році, а на перерахунок пенсій чорнобильцям – додатково 2,5 млрд грн

В Україні введуть нові доплати для літніх пенсіонерів / Фото: Сьогодні

У 2022 році на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше 2021-го року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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"Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня – це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам – 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям – додатково 2,5 млрд грн. Продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років і нові доплати" , – заявив Шмигаль.

Українців чекають нові доплати

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років встановлять додаткові доплати в сумі до 300 грн, які виплачуватимуться щомісяця.

Це стосуватиметься тих категорій громадян, пенсія яких менший за розмір середньої заробітної плати 2020 року.

Підвищення виплат з 1 жовтня 2021 року

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В Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і зараз становить 3866,84 гривні.