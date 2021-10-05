Субсидии на коммуналку. Кого могут лишить помощи от государства

В Минсоцполитики напомнили на что можно потратить деньги, которые власти предоставляют украинцам для помощи на оплату коммунальных услуг

Семья теряет право на субсидии, если среди членов семьи есть лицо, имеющее задолженность по уплате алиментов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Минсоцполитики напомнили украинцам, кто не сможет в этом году получить субсидии на что можно потратить финансовую помощь от государства.

Кто не получит субсидию?

Назначая субсидию, теперь проверяют данные из Единого реестра должников. Семья теряет право на субсидии, если среди членов семьи есть лицо, имеющее задолженность по уплате алиментов. Помощи от государства не будет если задолженность более трех месяцев, то субсидии не будет. В то же время, есть исключения. Ими являются должники, имеющие справку от врача об алкогольной или наркотической зависимости..

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Субсидий, также, не лишат тех, кого отстранили от работы из-за забезечення исполнительного производства, или которые находятся под домашним арестом.

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На что можно потратить деньги?

В настоящий момент государство возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Туда же входят взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (счетчиков), абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам.

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Деньги можна направить на оплату:

услуг по управлению многоквартирным домом;

услуг по поставке и распределению природного газа;

поставки и распределения электрической энергии;

поставки тепловой энергии;

снабжения горячей воды;

централизованного водоснабжения, водоотвода;

обращение с бытовыми отходами;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

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заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.