Опалювальний сезон не за горами. На субсидії для українців виділять додаткові кошти

За словами Лазебної, у проєкті держбюджету на 2022 рік закладено більше ніж 38 млрд гривень на субсидії

Міністр соцполітики заявила, що за допомогою вже звернулись 70 тис українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що в Україні на програму субсидій буде виділено ще 12,1 млрд грн.

Про це вона сказала в ефірі "Україна 24".

"Ми завжди в уряді казали, що після завершення опалювального сезону ми аналізуємо споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей і визначаємося, який ресурс потрібен на підтримку людей. В цьому році ми звернулися, вже є законопроєкт, і буде виділено на програму субсидій 12,1 млрд грн. Цих коштів буде достатньо, щоб пройти частину опалювального сезону 2021 року, а також закладено фінансування на січень, тому що це перехідний період, треба щоб були кошти для людей", – сказала Лазебна.

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За її словами, у проєкті держбюджету на 2022 рік закладено більше ніж 38 млрд гривень на субсидії. На думку міністра, при теперішних тарифах та обсягах споживання цих коштів достатньо. Проте, якщо виникне критична ситуація, то уряд знову виділятиме додаткові кошти.

Вона повідомила, що за допомогою вже звернулись 70 тис українців. У той же час, українці скаржаться, що субсидію отримати доволі важко, а якщо її і призначають, то вона мала. Лазебна пояснила, що заявки на соцдопомогу отримує місцева влада, сума визначається індивідуально та залежить від багатьох факторів. Проте, якщо дійсно сталась помилка, то завжди можна звернутись до Мінсоцполітики для перерахунку.

Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

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Громадянин надає:

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що в проекті держбюджету на 2022-й рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсидіантів.