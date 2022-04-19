Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Покази електролічильників і війна: що чекає на тих, хто не знімав дані весь цей час

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 13:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, чи чекати українцям візиту енергетиків найближчим часом
Що буде зі свідченнями електролічильників під час війни
Що буде зі свідченнями електролічильників під час війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні фахівці обленерго відновили фіксацію показань електролічильників , яка не проводилася з початку війни

Про це повідомила прес-служба "ДПЕК Київські регіональні електромережі".

Реклама

Зазначається, що у Київській області роботи відновили з 18 квітня. У повідомленні прес-служби зазначається, що з початку війни багато українців у регіоні були змушені залишити свої будинки і відповідно не могли передавати свідчення лічильників.

Через це компанії довелося нараховувати їм споживання, спираючись на середньомісячний показник. Ці розрахунки не найкоректніші, особливо зараз.

Тому з 18 квітня фахівці ДТЕК знову почали знімати контрольні показання лічильників у своїх клієнтів, щоб коректно нарахувати кількість спожитої енергії і, відповідно, суми у платіжках.

Реклама

Після цього клієнтам скоригують дані, що виводилися розрахунковим шляхом

Можете не чекати візиту спеціалістів до вас додому, оскільки енергетики фіксуватимуть показання виключно тих лічильників, які розташовані на сходових клітинах або на електроопорах.

Кого можуть звільнити від оплати комуналки

У Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроект, який звільняє бойових дій, що втратили своє житло, або тих, у кого воно сильно пошкоджене і непридатне для проживання, від сплати комунальних послуг.

Реклама

Саме собою воєнний стан не звільняє громадян від сплати комунальних послуг, однак забороняє нараховувати штрафи та пеню за несвоєчасне погашення платіжок

"Сьогодні" також писали, хто з українців може отримати грошову компенсацію за комуналку і розповідали, скільки ці послуги обійдуться у різних європейських країнах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти